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最新／挖台邦交國傷害台灣也助蔡英文？王毅：這什麼邏輯？

觀察站／藍助攻 中市才能打好空汙牌

2019-09-28 00:16聯合報 本報記者余采瀅鄭朝陽

台中火力發電廠規劃新增兩部燃氣機組，恐將成為世界最大火力電廠。 圖／台中市政府提...
台中火力發電廠規劃新增兩部燃氣機組，恐將成為世界最大火力電廠。 圖／台中市政府提供
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入秋後，中台灣天空開始變臉。空汙引發民怨，讓藍營重返台中執政，勝出的盧秀燕主要任務之一就是讓台中秋冬「藍天再現」。最近抓緊中火新增兩部機組的機會，再向中央開火，是拉抬施政滿意度契機，也是考驗她能否兌現政見的危機。

盧秀燕就任市長的伴手禮，是一瓶谷關的清新空氣，明白宣示她上任解決空汙的責任。但至今屢次向中央喊話、交涉中火減煤及淘汰老舊機組，遲未獲中央和台電承諾。

中火占台中固定汙染源近一成五的老問題仍未解，面對空汙季，盧市府只能嚴加治理汽機車及工廠等汙染源，但對改善霧霾幫助有限。

台電新增兩部燃氣機組，等於讓盧秀燕撿到槍。一是只增不減的火力機組，將使中火成為全球最大火力電廠，對台中人來說無異是落井下石，在理性及情感上都無法接受「為何全台的用電要由台中承擔重任？」

盧秀燕用兩部新機組換四部老舊機組的主張，是庶民可接受的語言。要求中火減煤四成，也奠基在為台中人健康把關，中央和台電以缺電風險抵制，對中台灣選民來說不一定認同。

如中央仍不理睬，以行政優勢強渡關山，讓中火順利新增機組，盧真敢祭出停發中火十部機組操作許可證反制？當過六屆立委的盧秀燕有豐富政治經驗，如被誘入缺電的論述框架，註定鎩羽而歸。在乎空氣品質的民意是她最有力籌碼，藍營若在能源議題提出策略分頭並進，才能打好這張空汙牌，有助於決戰中台灣。

盧秀燕台電火力發電廠大火空氣品質

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