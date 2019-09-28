中火擬增2機組 中市籲減煤4成

進入空汙季，台中火力發電廠規畫增建兩部燃氣機組，台中市政府昨舉行記者會強烈抗議，憂心中火恐成世界最大火力電廠，市長盧秀燕提出「中火減煤四成、機組換新也要汰舊」兩原則，這兩原則市府絕不妥協。若台電不肯落實減煤四成，明年初換發十部機組的操作許可證時，不排除停發。

二原則 中市府絕不妥協

盧秀燕表示，中火燃煤機組從最早六部增加到八部，前總統陳水扁任內又增加兩部，變成十部，製造這麼多的空汙，現在還要再增加兩部燃氣機組，不減反增，台中市民和市府萬萬不能接受。

盧秀燕說，二原則中市府絕對不妥協，如果中央要增加中火機組，就須汰舊換新，機組要變新變少，對改善空汙才有幫助，「如果讓步，同意不減反增，台中市府、台中市議會就是台中的罪人」。

她表示，中火增加兩部燃氣機組，對中部空汙是雪上加霜，雖然燃氣機組排放的二氧化碳比燃煤機組少，但多一部燃氣機組就可以汰換兩部燃煤機組。換言之，要增加兩部燃氣機組，就要減四部燃煤機組，對台中市民才公平，否則中央對不起台中市民。

台灣健康空氣行動聯盟昨在立法院大門呼籲國人重視氣候告急、滅絕在即、行動緊急，並出動「滅絕生物幽魂」與「化石燃料巨獸」兩個氣候大偶造勢。 記者蘇健忠／攝影 分享 facebook

台中人心聲 盼中央聽見

在減煤方面，盧秀燕認為，前年和去年林口、通霄、大林已有六部新機組上線，市府才會要求中火減少燃煤四成，貫徹議會的決議，唯有如此才能改善空汙，且暑假已過不會缺電，希望中央聽得進台中市民的心聲。

市府環保局長吳志超說，環保署十月一日將對中火新建兩部燃氣機組的計畫，召開環評第四次初審會議，中市府將派員出席嚴正抗議，並要求減煤四成、汰舊換新兩大原則，納入中火環評承諾事項，屆時台電就須遵守，否則就將依法重罰。

吳志超表示，中火目前是世界第四大火力電廠，最大發電容量約五百五十萬瓩，如再增加兩部燃氣機組，合計最大發電容量增至八百一十萬瓩，恐成世界最大的火力電廠。如果中火不肯落實減煤四成，明年初換發十部機組的操作許可證時，不排除停發許可證。