中市推機器人教育成績亮眼 崇倫國中稱霸國際奧林匹亞機器人全國賽

2019-09-30 00:00 文／ 台中市政府



2019年WRO國際奧林匹亞機器人全國總決賽日前在健行科技大學舉辦，台中市立崇倫國中一舉囊括足球組競賽全國冠、亞、季軍，成績亮眼，台中市府教育局表示，崇倫國中實力堅強創下歷史，並榮獲世界賽的台灣代表權，將於今年11月代表台灣遠赴匈牙利爭取更高榮譽。

台中之光-崇倫國中稱霸國際奧林匹亞機器人全國賽。 圖／台中市政府 提供 分享 facebook

崇倫國中學生於季軍賽防守時戰況。 圖／台中市政府 提供 分享 facebook

為推動機器人教育，中市府近年投入近千萬元於33所國中小建置創新學習實驗室，並辦理機關王、程式設計等競賽。此外，也積極與民間合作，匯集台灣網路教學學會、國內自製物聯網（IOT）開發板廠商與10所國小組成「機器人程式設計教學聯盟」，鼓勵孩子運用創客精神與跨學科知識，以創意解決生活問題。未來市府持續建置數位學習環境，推動資訊教育課程發展，縮短數位學習落差，培育e世代需要的人才。

崇倫國中學生於亞軍賽賽前機器人組裝情形。 圖／台中市政府 提供 分享 facebook

崇倫國中學生於冠軍賽賽前機器人組裝情形。 圖／台中市政府 提供 分享 facebook

崇倫國中指導老師黃忠志說，自2012年以來，崇倫國中已經代表台灣參加馬來西亞、莫斯科及卡達的國際競賽，成果豐碩，而今年已經是第四次代表台灣出賽，參賽選手是由崇倫國中機器人社團（創意翻轉數位研究社OFDL）培訓選拔而出，經過長期耕耘，除了老師指導外，已經建立完整的學長姐傳承機制，過程中學長姐不僅會分享過往經驗，甚至帶領學弟妹往更高層次思考不同的難題。

崇倫國中學生於冠亞軍爭奪賽比賽實況。 圖／台中市政府 提供 分享 facebook

崇倫國中校長沈復釧表示，崇倫國中身為台中市科技領域的領召學校，對12年課綱中的科技素養導向課程已有完善規劃，也積極協助教育局辦理資訊教育市本課程的相關業務，而機械人課程屬於科技領域資訊科技課程中的一環，也是一門跨學科的技能，學生必須同時學習科學，科技，工程，數學及電腦編程等多方面的技能。過程中，孩子們透過解決機械⼈挑戰中的問題提升學生的創造力及創意。

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