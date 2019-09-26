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民進黨痛批張善政直播未經查證 令人遺憾

2019-09-26 19:35聯合報 記者林敬殷╱即時報導

針對國民黨總統參選人韓國瑜的國政顧問團今天在網路上的政策直播，民進黨發言人李晏榕指出，行政院前院長張善政不只沒有查證，還指責政府的公務人員藏匿資料，令人感到遺憾，呼籲張善政應該抱持實事求是的精神，才能談好政策。

李晏榕指出，張善政在直播上不斷陳述，蔡英文總統以前曾跟中研院前院長李遠哲說，「空氣汙染是下一代的事情」。但蔡總統、陳建仁副總統都曾經出來澄清並未說過這句話，張善政連查證都沒有就繼續轉述，這樣真的好嗎？

李晏榕表示，張善政在直播中說，目前公開的資料不足以檢視核四旁的斷層是否危害安全，所以要「執政才能調閱到更多資料」、「民進黨只讓大家看到他想讓大家看到的東西」。令人不禁想請問張善政院長，你說的「更多資料」是什麼？是不是要說明清楚？政府裡面的公務員都盡心盡力的做事，張善政卻直接抹黑他們藏匿資料，難道張善政你以前身為行政院長的時候，有藏匿過什麼資料嗎？這樣的指控對公務員是多傷，你有想過嗎？

李晏榕指出，蔡英文政府上台以後，推動了許多政策，核定「國家因應氣候變遷行動綱領」及「溫室氣體減量推動方案」後，訂定2018年至2020年的減碳計畫，這些行動都已逐步落實，結果張善政寧可相信一個已經被澄清的消息，這樣好嗎？

李晏榕認為，張善政身邊的環保署前署長魏國彥，除了曾稱「PM2.5是中性詞未必是空汙」之外，2015年時針對雲林縣政府當時為了改善空汙問題所提出禁燒生煤自治條例，身為環保署長的魏國彥還帶頭說「違法」，被批評是「經濟部的馬前卒」，當時的行政院副院長還是張善政。請問這樣忽視空汙危險性的環保署長、行政院副院長，今天跳出來說要減少燃煤比例，不是荒唐可笑嗎？

李晏榕表示，民間團體已指出，2015年時，時任行政院副院長的張善政、環保署署長的魏國彥、經濟部部長的杜紫軍所發布的能源開發政策評估說明書中，2025年的燃煤規畫最少也有43.5%，反觀民進黨政府大力發展綠能之後，目前所規畫2025的燃煤目標已經調降到27%。如果張善政等人真的要減煤減碳，就應該先反省過往執政時擁抱高碳燃煤、積極打壓再生能源的錯誤。

李晏榕說，張善政在直播中提到在意台灣這塊土地的天然資源，要照顧台灣特有生態，可是，苗栗、台中的國民黨的議員幾乎都對石虎保育條例投下反對票。如果張善政前院長真的想要照顧台灣特有生態，就請張善政拜託國民黨的議員，放過瀕臨絕種的石虎吧。

李晏榕誠摯建議張善政，如果要談政策，那就秉持科學精神，好好查證，不要一開口就是陰謀論；張善政也建議，國政顧問團找人談政策也千萬小心，不要變成請鬼抓藥單。如果張善政認為自己是實事求是的工程師，該做的，就是說清楚資料哪裡不足、可能有哪些資料沒有公布，讓大家說清楚，而不是語焉不詳的打口水戰。這樣子談論政策的方式，實在是令理工人蒙羞。

張善政行政院直播

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