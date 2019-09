清大教授:運用新聞關鍵字篩選 可建構EPU指標

2019-09-26 14:22 聯合新聞網 黃裕烈(清華大學計量財務金融學系教授)



經濟政策的不確定性 (economic policy uncertainty, 以下簡稱 EPU) 對經濟活動的影響相當深遠,也是近期各主要文獻 (如 The Quarterly Journal of Economics, Journal of Political Economy, American Economic Review, Econometrica) 以及新聞媒體 (如 Economist, New York Times) 所探討的熱門議題。實證研究發現,家計單位會因為政策不確定因素的增加而減少對耐久財的購買,並追加預防性儲蓄,減少消費,進而影響廠商的生產意願。廠商也可能會因為政策不確定因素而遞延其投資計畫,改聘較多的兼職員工,減少正職員工之聘僱。美國聯邦公開市場委員會 (Federal Open Market Committee, 2009) 以及國際貨幣基金會 (International Monetary Fund, 2012, 2013) 的報告甚至指出,引起 2008 年全球金融海嘯的成因之一,為市場對於美國與歐洲的財政、經濟制度以及貨幣政策不確定性所造成。由此可知,經濟政策的不確定性不僅會影響家計單位以及廠商,也會對市場造成衝擊。因此,如何透過方法來衡量經濟政策的不確定性是文獻上熱門的主題。

為了衡量經濟政策不確定性,Baker et al. (2016) 透過文字探勘的技術,從美國 10 份新聞文字資料中萃取相關的資訊,以關鍵字搜尋方式建構一個同時涵蓋經濟、政策與不確定性等類別的 EPU指標。該指標的基本想法如下: 首先設定好關鍵字 (如 economy, uncertain, congress 等字眼) 以及篩選標準。接著,一篇篇搜尋新聞的文字內容,只要該篇報導中同時出現這些關鍵字並且符合篩選準則時,則計入 EPU 指標,否則不計入。最後,計算各期符合關鍵字的新聞總篇數,並依此編制 EPU 指標。由於該指標的編制方式相當簡單、透明,因此許多學者也依循此法編制各國的 EPU 指標。目前,國外已有網站 (http://www.policyuncertainty.com/) 定期公布 24 個國家 (包括美、英、中國、日本、德國等國,但不包括臺灣) 的 EPU 指標,以衡量這些不確定因素對經濟的影響效果。根據該網站的統計,Baker et al. (2016) 一文的學術引述已超過 2900 次,國外各大新聞媒體對 EPU 指標的報導也超過 300 次,可見該網站的影響力相當大。

在國內,學者們也透過科技部與教育部深耕計畫 (計畫編號108L900202 以及MOST 108-3017-F-002-003) 的支持,利用類似的作法,從網路新聞中篩選相關報導,編制臺灣 EPU 指標 (如下圖所示)。圖中橫軸為時間,縱軸的指標值若愈高,代表當時的經濟政策不確定性愈高,水平線為比較基準線,其數值為 100,而圖中陰影部份則為國家發展委員會 (簡稱國發會) 所公佈的景氣衰退期間 (從高峰到谷底時點)。

圖為臺灣 EPU 指標。圖/清華大學計量財務金融學系教授黃裕烈提供 分享 facebook

從圖中不難發現,許多與經濟不確定性相關的重大事件 (如總統罷免案、金融海嘯、歐債危機、倒閣事件、太陽花學運與總統大選等) 都跟臺灣 EPU 指標有密切的關聯性,指標數值均超過 100。特別是在金融海嘯期間,臺灣的經濟不確定性最高,其次是 2009~2011 年的歐債以及希臘債務危機。此外,從圖中我們也可觀察到,臺灣 EPU 指標的高點大多出現在國發會公佈的景氣谷底時點。例如 2005 年 2 月以及 2009 年 2 月這二個谷底時點,正好都是臺灣 EPU 指標的相對高點。而 2011 年 12 月以及 2016 年 2 月的谷底時點雖不是指標的相對高點處,但EPU 指標確能提前反應。更重要的是,EPU 指標具有及時性: 只要當期的新聞發佈後,便可馬上公佈當期的指數結果。反觀政府所發佈的各項指數,均會因為統計資訊的收集落後而產生遞延情況 (例如,當期只能公佈上一期的統計資訊)。上述結果均顯示,透過新聞資訊所編制的 EPU 指標確實可以反應臺灣的經濟情勢,且具代表性以及時效性。

展望未來,臺灣 EPU 指標若能定期維護並將結果公佈在上述的國外網站,必定可以透過該網站的高影響力,讓更多學者了解臺灣的情況,進行更多跨國不確定性因素的研究。但定期維護並不容易,除了人力與經費要配合以外,資料的取得也是重要的考量,而這些因素已成為編制 EPU 指標的不確定性來源,值得重視。(文稿由清華大學計量財務金融學系教授黃裕烈授權提供)

相關連結:

聯合知識庫 https://udndata.com