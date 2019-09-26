出了大門就被「組織」接走 逆風少年後追難

台北少年觀護所為全台最大觀護所，收容全國近半保護事件中需要收容及刑案仍在審理中的少年。台北少觀所輔導科長張家菁近年致力強化少觀所的後追功能，但也碰到和其他少年矯正機關同樣的問題：「少年出了大門，就無能為力。」

張家菁表示，很多孩子在觀所內表現良好，但一出去就管不了。她遇過孩子表現優良，特赦出所考試，沒想到才四天便受不了誘惑，就想逃跑。

張家菁直言，少觀所的孩子進進出出太快，在短時間內很難扭轉孩子的命運。對她來說，後追必須是一場接力賽，必須一條龍把孩子從少觀所帶到就業服務處；否則不少孩子才走出少觀所大門，就可能自願回歸幫派，甚至剛出門就被「組織」接走。

張家菁認為，如果少年出所後是回歸校園，問題還不大；但如果有就業需求，則必須加強輔導，而且要「從頭服務到尾，才能贏得信任。」

「後追應由少觀所、矯正署、社會局、民間團體合作」

她這幾年領悟到，後追網路不能只是由少觀所單獨建立，應由矯正署、社會局、民間團體合作，甚至少年原生家庭也要配合，猶如一場接力賽。

張家菁說，少觀所若能與社會局橫向聯繫，雙方不但在少年一入所時就開始合作，當少年出所，社會局也可以配合由熟面孔的社工陪同出庭。

「在所內長期與孩子互動、培養熟悉感，少年出所或離校後才肯接受幫助」

更生少年關懷協會所成立的616少年夢工廠與台北少觀所合作，定期到所內舉辦活動，帶青少年認識不同的工作，甚至提供中繼工作。更生少年關懷協會主任陳彥君也說，後追系統要從矯正機構內就開始建立，長期與孩子互動、培養熟悉感，少年出所或離校後才肯接受幫助。

張家菁坦言，一切的努力，很多時候可能依舊是一場徒勞。但她說，希望孩子記得，老師、社工不只是入所期間幫助他們，即使出所後需要尋求幫助的時候，也知道手要伸向何方。