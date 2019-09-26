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長照改採保險制 財政部建議研擬

2019-09-26 00:31聯合報 記者楊雅棠羅真／台北報導

立法院衛環會今天邀請各部會針對我國長照議題提專題報告，衛福部長陳時中表示，我國去...
立法院衛環會今天邀請各部會針對我國長照議題提專題報告，衛福部長陳時中表示，我國去年度長照基金收入為363.46億元「目前並未出現財源不足的狀況」。 記者杜建重／攝影
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長照服務財源備受矚目，財政部昨天指出，四月已公布財政紀律法，未來可能限縮長照財源，建議衛福部研擬長照保險制的可行性。衛福部長陳時中表示，衛福部對於長照財務規畫持續進行研議和比較，是否改成保險制，衛福部也在思考相關利弊得失。

立法院社會福利及衛生環境委員會昨天邀請衛福部、勞動部、財政部等，就「長期照顧十年計畫二．○執行情形、困境及未來規畫」進行專題報告。

我國長照服務發展基金來源包括遺產稅及贈與稅稅率由百分之十調升至百分之廿所增加收入、菸稅由每千支徵收五九○元調升至一五九○元所增加收入、政府預算補充與菸品健康福利捐等。另外，房地合一課徵所得稅收入扣除中央統籌分配的餘額，可由行政院分配用於長照服務支出。

財政部提供書面報告指出，財政紀律法於四月十日制定公布，明定不得增訂固定經費額度或比率的稅收限定專款專用，恐讓未來長照經費來源彈性減少。財政部建議衛福部，循預算程序補充財源或研擬採行長照保險制的可行性。

對於財政部的建議，陳時中表示，我國去年度長照基金收入為三六三點四六億元，今年預估達三三九點七九億元，其中菸稅占七至八成。在支出方面，去年度執行金額為一六三點一億元，「目前並未出現財源不足的狀況」。

但陳時中也說，財政部若認為在法律上有需要檢討的，衛福部會檢討改進，同時，衛福部對於長照財務規畫持續研議和比較。長照是否改成保險制，陳時中說，衛福部也在思考相關的利弊得失，並沒有排除可能性。

長照衛福部保險財政部立法院

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