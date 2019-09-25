環委審淡北道路 民團反對籲撤回

2019-09-25 20:20 台灣醒報 記者張元融╱台北報導



「勿通過無法改善交通問題、又破壞生態的淡北道路！」爭議不休的淡北道路在5月環評會決議退回專案小組後，25日由新一屆環評委員進行第4次專案小組審查會議。環境法律人協會等民團於會議開始前，在環保署大門口反對「無用淡北道路」，呼籲新任環評委員審慎審查。

環評始終未過關

「此案對環境、交通衝擊實在太大。」環境法律人協會表示，爭議超過20年淡北道路開發案，曾被認定不應開發，重啟後歷經環評通過又被法院撤銷，2015年新北市府重新送件審查，進入二階段環評程序，目前為止皆被審查會中的數名環評委員認為「疑慮未解」，從環評大會又退回專案小組。

綠色公民行動聯盟副秘書長表示崔愫欣說，上屆環評委員任期已滿，將由8月新上任的新一屆環評委員繼續審查，盼勿草率放任過關。她也說：「本案環評一再重考，即代表二階環評不及格。」

上屆環評委員、交通學者李克聰曾表示，本案將來只是將塞車轉移到北投地區，無助解決問題。環評委員劉希平指出，目前淡北道路興建的時間點根本不對。環評委員王文誠則表示，新北市府並未在環評審查中回覆，「開發後炒作住商不動產的社經影響。」

2車道匯流還是堵

竹圍居民陳麗鳳表示，淡北道路緊貼紅樹林自然保留區邊緣，破壞綠地生態，希望保留河岸邊大片綠地公園作為居民的休閒空間，遠離車輛排放的廢氣。居民魏伯任則表示，淡北道路的排水設計仍存疑點，恐造成「河岸水泥化」，使雨水難排出、增加淹水風險。他要求，新北市府應說明「水文評估數據」。

「許多交通運輸專家對淡北道路的政策解決力，皆持保留態度。」環境法律人協會律師張譽尹提出質疑，淡北道路在台北端設計「2車道逐漸匯流為1車道後，再進入大度路」，恐造成尖峰時刻的車流回堵，反成新的停車場，並無解決塞車問題，籲請新北市府撤回本案，重新評估。

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