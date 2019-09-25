親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
黨產會追債中廣
特勤私菸案究責
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
921地震20周年
政治
軍事
綜合
udn20週年
防火英雄在我家

陸封殺金馬後 再談陸片配額制背後的政經爭議

京華城標售戲劇化 大股東中石化突襲拿下全為這目的

環委審淡北道路 民團反對籲撤回

2019-09-25 20:20台灣醒報 記者張元融╱台北報導

「勿通過無法改善交通問題、又破壞生態的淡北道路！」爭議不休的淡北道路在5月環評會決議退回專案小組後，25日由新一屆環評委員進行第4次專案小組審查會議。環境法律人協會等民團於會議開始前，在環保署大門口反對「無用淡北道路」，呼籲新任環評委員審慎審查。

環評始終未過關

「此案對環境、交通衝擊實在太大。」環境法律人協會表示，爭議超過20年淡北道路開發案，曾被認定不應開發，重啟後歷經環評通過又被法院撤銷，2015年新北市府重新送件審查，進入二階段環評程序，目前為止皆被審查會中的數名環評委員認為「疑慮未解」，從環評大會又退回專案小組。

綠色公民行動聯盟副秘書長表示崔愫欣說，上屆環評委員任期已滿，將由8月新上任的新一屆環評委員繼續審查，盼勿草率放任過關。她也說：「本案環評一再重考，即代表二階環評不及格。」

上屆環評委員、交通學者李克聰曾表示，本案將來只是將塞車轉移到北投地區，無助解決問題。環評委員劉希平指出，目前淡北道路興建的時間點根本不對。環評委員王文誠則表示，新北市府並未在環評審查中回覆，「開發後炒作住商不動產的社經影響。」

2車道匯流還是堵

竹圍居民陳麗鳳表示，淡北道路緊貼紅樹林自然保留區邊緣，破壞綠地生態，希望保留河岸邊大片綠地公園作為居民的休閒空間，遠離車輛排放的廢氣。居民魏伯任則表示，淡北道路的排水設計仍存疑點，恐造成「河岸水泥化」，使雨水難排出、增加淹水風險。他要求，新北市府應說明「水文評估數據」。

「許多交通運輸專家對淡北道路的政策解決力，皆持保留態度。」環境法律人協會律師張譽尹提出質疑，淡北道路在台北端設計「2車道逐漸匯流為1車道後，再進入大度路」，恐造成尖峰時刻的車流回堵，反成新的停車場，並無解決塞車問題，籲請新北市府撤回本案，重新評估。

【更多精采內容，詳見

環評車道

相關新聞

史明熱潮下，認識「歐里桑」的101種方法

2019-09-25 16:41

提升外籍看護工品質不積極？ 官員：對

2019-09-25 16:09

調查報導／輔導老師指路 4個月拚上心理系

2019-09-25 14:40

調查報導／學一手烘焙絕活 盼回鄉開麵包店

2019-09-25 14:34

調查報導／浪子變冷氣師傅 不想再走回頭路

2019-09-25 14:31

調查報導／為愛走天涯 她從沉溺毒品到擺脫毒品

2019-09-25 14:28

調查報導／五成可能再犯！逆風少年展翼 需社會支持

2019-09-25 14:21

徐國勇：新式數位身分證 絕對無法被追蹤、主動發訊

2019-09-25 10:03

國影中心轉型公法人 文化部今報告

2019-09-25 09:56

因應社會需求 財政部請衛福部研議長照保險制可行性

2019-09-25 09:47

專家：外科醫難救台鐵內失調

2019-09-25 00:47

普悠瑪事故調查 運安會鎖定「先翻覆後出軌」

2019-09-25 00:44

最後抉擇！高鐵南延案 交部本周五審查

2019-09-24 19:28

全球青年趨勢論壇11月登場 邀唐鳳與25國青年交流

2019-09-24 18:37

蔡英文訪非營利幼兒園 重視準公共化與幼教老師穩定度

2019-09-24 17:40

來去總統府住一晚10月啟動 14坪小套房近期亮相

2019-09-24 17:11

雙十國慶煙火在屏東 陳宗彥：史上首次現場伴奏

2019-09-24 16:11

提升自主興趣　中市府整合五合一跨校選修 近百場課程供選擇

2019-09-23 09:56
看更多

熱門文章

補藥還是毒藥？川普簽了這個法 害台灣連斷3國

2019-09-25 08:00

「開採石油要靠中油」 韓國瑜反擊 一招「單挑」綠營

2019-09-25 09:00

林佳龍爆長榮也有超賣菸 長榮回應了

2019-09-25 12:04

扯！ 華膳藏33條菸後門運出 空品處、民宅搜出私菸

2019-09-25 13:01

不滿林濁水多次批韓國瑜是草包 孫大千發文反擊

2019-09-25 12:39

趙少康槓上黨產會：追徵中廣的77億 應去跟國民黨要

2019-09-25 00:23

國民黨不批准退黨 郭辦：絕不接受中常委慰留

2019-09-25 17:05

影／遭罵爛官 蔡碧仲與立委火爆對嗆：我一定提告

2019-09-25 12:29

「太平島挖石油」韓國瑜扣分 黃暐瀚：但他有說錯嗎？

2019-09-25 10:24

郭台銘退黨案 國民黨中常會通過予以慰留

2019-09-25 16:05

首度公開鬆口挺韓 傅崐萁：幫我兄弟在各縣市推動整合

2019-09-25 10:53

林峯正：賣帝寶88億 未流到國民黨

2019-09-24 23:55

傳被列入民眾黨不分區 張瑋軒打槍：無意加入任何政黨

2019-09-24 21:34

高鐵董座財委會上不願報告 藍委怒：你好了不起啊

2019-09-25 10:20

2020大選被偷了？雷倩：民進黨厲害的地方

2019-09-25 14:30

力倡朱韓配！沈富雄：角色對調 選情保證豬羊變色

2019-09-25 10:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top