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中市力推影視札根　《美力台灣》3D行動電影車開進28所偏鄉學校

2019-09-26 00:00文／ 台中市政府

導演曲全立花費10年、耗費上億元拍攝紀錄片《美力台灣3D》，數位新媒體3D協會打造全國第一台「3D行動電影車」，台中市政府新聞局日前與協會簽署合作協議書，雙方約定今年開進台中28所偏鄉小學放映，讓偏鄉孩子也能感受3D電影的震撼與台灣之美，為影視發展向下扎根。

中市府與數位新媒體3D協會簽署合作協議書，《美力台灣3D》行動車至28所學校巡演...
中市府與數位新媒體3D協會簽署合作協議書，《美力台灣3D》行動車至28所學校巡演。 圖／台中市政府 提供
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為了拍攝紀錄片《美力台灣3D》，曲全立導演花費10年、耗費上億元，上山、下海，前進高山、海邊、小鎮、都市各個角落，累積豐富的台灣影像紀錄，以3D影像紀錄台灣之美；數位新媒體3D協會為此特別打造「3D行動電影車」，深入高山、海邊的偏鄉校園，自2014年開跑至今，走遍22個縣市、1541所學校、18萬公里。而這些影像累積而成的紀錄片《美力台灣3D》也終於在2017年上映，廣獲好評。

光正國小學童觀看紀錄片《美力台灣3D》。 圖／台中市政府 提供
光正國小學童觀看紀錄片《美力台灣3D》。 圖／台中市政府 提供
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日前台中市政府新聞局主任秘書陳瑜與數位新媒體3D協會理事長胡幼鳳在霧峰光正國小簽署合作協議書，在導演曲全立、編劇兼旁白的知名作家小野、台灣匠師書藝家王志揚、光正國小校長阮志偉等人見證下，約定今年「3D行動電影車」將深入台中28所偏鄉小學，放映紀錄片《美力台灣3D》，自9月起已陸續前往和平區中坑國小、霧峰區光正國小等學校。

五福國小學童戴上3D眼鏡興高采烈的欣賞影片。 圖／台中市政府 提供
五福國小學童戴上3D眼鏡興高采烈的欣賞影片。 圖／台中市政府 提供
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新聞局陳主秘表示，《美力台灣3D》呈現多位國寶藝術家與全國地景地貌，能看見台灣的美，也看見台灣的軟實力，期盼透過行動車，將3D電影的震撼力量傳達給偏鄉學童，也能透過影片更認識所居住的這片土地。

桐林國小學生觀影後開心的與曲導演合照留念。 圖／台中市政府 提供
桐林國小學生觀影後開心的與曲導演合照留念。 圖／台中市政府 提供
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數位新媒體3D協會胡理事長表示，台中是台灣電影發展的起源地，此次特別與台中市政府攜手合作，引進政府資源前進偏鄉，期盼未來可以有更多、更深的合作。

中坑國小學生帶3D眼鏡，體會新奇觀影經驗。 圖／台中市政府 提供
中坑國小學生帶3D眼鏡，體會新奇觀影經驗。 圖／台中市政府 提供
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今年度由台中市政府協助行政協力及部分活動經費，讓行動電影院繼續駛進台中偏鄉；除了今年已排定的28所校園巡演，目前已有共60所台中市學校報名，包含和平區梨山國中小、平等國小等，未來都將前往巡演。

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