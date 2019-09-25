專家：外科醫難救台鐵內失調

2019-09-25 00:47 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ／台北報導



普悠瑪事故牽涉台鐵「組織文化」，但改革難度高。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

普悠瑪事故發生近一年，行政院調查、體檢報告相繼出爐，運安會也加入「補強」調查行列。不過，各方結論最後都顯示，無論是系統、設備問題，最後都回到「組織文化」，台鐵運工機電四大部門橫向連結不足，是否朝向公司化，恐都是未來改革關鍵。

運安會昨表示，運安會後續做出建議案後，相關單位依法應落實執行，若無法執行必須申訴，過去在復興航空空難就曾因復興航空未執行而遭罰鍰。也有專家指出，普悠瑪案除了找出原因，最大關鍵還是在「如何解決」。

不願具名曾參與事故調查的委員指出，台鐵每次重大事故後就召開一堆高層級的調查委員會，但是往往會議結案就結束，問題從來就沒人願意落實到基層去改善。

一名曾經參與行政院體檢小組的委員也坦言，台鐵過去幾度試圖轉型，都卡在龐大的人事負擔，無論是財務、人力、組織文化，百年老店台鐵的沈痾，最後還是政治掛帥，「運安會是外科醫師，治不好台鐵的內分泌失調」，行政院是否提高層級組成跨部會改革推動小組，府院決策才是關鍵。

台鐵表示，台鐵去年底已成立「營運安全處」，專責辦理台鐵行車及營運安全管理，過去台鐵橫向聯繫不足、或出現跨兩、三個處室的「三不管」地帶，現都已可透過營運安全處協調。對於運安會的補強調查，台鐵將全力配合。