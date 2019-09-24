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立院世界臺商之友會顧問座談 擴大臺商服務圈

2019-09-24 13:35聯合新聞網 台北訊

吳新興感謝立法院對海外臺商的鼓勵支持，盼與會者響應政府政策。圖／僑委會提供
吳新興感謝立法院對海外臺商的鼓勵支持，盼與會者響應政府政策。圖／僑委會提供
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立法院世界臺商之友會23日於僑務委員會召開第三次顧問座談會，由會長暨立法院副院長蔡其昌僑委會委員長吳新興、各相關部會代表及世界臺灣商會聯合總會總會長游萬豐與會，本次共東南亞各國等24名顧問出席。

吳新興表示，立法院世界臺商之友會會長歷年來由副院長擔任，蔡其昌在任內與僑委會密切聯繫，致力拉近世界臺商與國會的距離。他表示，國會對於臺商的重視有目共睹，如院長蘇嘉全親臨東南亞訪視臺商。他感謝立法院對海外臺商長期支持與鼓勵，本次為第三次顧問座談會，希望在座顧問響應政府政策，深化臺灣與東南亞國家間交流合作。他強調，僑委會為海外臺商會及臺商的輔導服務機關，自當全力支援臺商會會務推展，期盼透過臺商之友會影響力，持續匯聚海外臺商力量，加強服務海外臺商的力道。

蔡其昌表示，前兩次會議許多臺商朋友表示很滿意，相信政府單位必全力為海外臺商服務。...
蔡其昌表示，前兩次會議許多臺商朋友表示很滿意，相信政府單位必全力為海外臺商服務。圖／僑委會提供
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蔡其昌感謝僑委會協助立法院服務臺商之友會，他表示，每次顧問會議皆邀請相關單位代表列席，前兩次會議許多臺商朋友表示很滿意，相信政府單位必全力為海外臺商服務。此外，除邀請東南亞國家臺商擔任顧問，未來也將邀聘其他各洲臺商加入臺商之友會，藉以強化政府服務效能，擴大政府服務範圍。

立法院世界臺商之友會顧問座談會每半年召開一次，本次邀請東南亞國家臺商顧問與會，就經貿、產業、外交及教育等議題進行交流，並由蔡其昌頒發顧問聘書。僑委會亦積極協助聯繫，邀請海外臺商返臺參與會議，就重大政策議題及需要政府協助事項交換意見，協助臺商解決問題。

本次座談會包括外交部政務次長謝武樵、國際合作及經濟事務司司長葉非比、領事事務局副局長周中興、財政部政務次長吳自心、經濟部政務次長王美花、教育部國際及兩岸教育司副司長張金淑及中華民國對外貿易發展協會副秘書長王熙蒙亦到場聽取臺商意見。

蔡其昌（前排中）吳新興（前排左4）游萬豐（前排左1）各相關部會代表及立法院世界臺...
蔡其昌（前排中）吳新興（前排左4）游萬豐（前排左1）各相關部會代表及立法院世界臺商之友會顧問合影。圖／僑委會提供
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立法院僑委會東南亞蔡其昌

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