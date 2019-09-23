核四位在斷層帶 專家：無法耐震

2019-09-23 20:14 台灣醒報 記者林怡均╱台北報導



因為地質探勘技術的演進，核四被發現在活動斷層帶，綿延長達90公里，根本不耐震，台灣大學地質系教授陳文山在23日召開的「公布地質新事證-核四耐震設計不足」記者會表示，當初以為沒有的斷層，原來還持續活動，韓國瑜與張善政在本次總統大選主張重啟核四，恐安全堪憂。

發現活動斷層

陳文山表示，這個科學專業上的新事證與判定，一改過去台電僅願意認定鄰近核四海域的地質構造都只是線型、小斷層的認知。而確認核四附近海域10公里內，至少存在連成一條40公里以上的活動斷層，核四廠先天就受到地震與海嘯的雙重威脅，其耐震係數設計僅0.4G，遠低於日核電廠的0.6G，將無法耐震。

「假若F2確認為活動斷層，核四與活動斷層之距離將縮至5公里內」陳文山強調，同時此條活動斷層也可能再向外延伸至90公里。陳文山在科學專業判斷後直指，如此的新事證與判定，不論F2能否確認為活動斷層，都將導致核四目前0.4G耐震與設計遠遠不足，更不能在啟封後，能夠符合所需的耐震係數安全運轉。

地球公民基金會副執行長蔡中岳也表示，核廠剛好位在S斷層的正上方，S斷層也不排除為活斷層，102年台電測繪海底地形，並進行核四外海變動地形，定義出海域十條線型，其中多條海域線型已經被確認活動斷層，可見核四廠周遭確實有眾多的活動斷層。

核能總體檢未公布

陳文山指出，2011年福島核災後，立委田秋堇要求核能設備總體檢，馬英九在立法院決議下，重作核四廠區與周遭海域的地質狀況調查，但2014年以核四已封存為名，台電未把調查取得資料送交專業判定，也未對外公開內容與評論。

綠色公民行動聯盟副秘書長洪申翰表示，台大地質系陳文山教授若干地質學者這幾年一直要求，基於不該浪費預算與公共資源的原則。台電與經濟部應將此核四地質調查計畫取得的數據資料，送交中央地質調查所進行專業審查與判定，同時也成為學界不斷累積的知識基礎，尤其在廢止電業法95條後，更該提供最新科學資訊，來上社會思考與判斷。

核四安全考量

立委林淑芬說核四議題誠如侯友宜說，核能的安全不能成為選舉的操作，核能安全也不是選舉時的口號，不能經由政治操作；而核四原本就是個先天不良的核電設備，在試營運還發生『全黑事件』，且連年傳出醜聞。而且核四所在地附近的土地與海域，在在顯示核廠下面有活動的斷層。它的機電都放在地下室，假如有類似日本的海嘯一定淹過核廠，引發後果不堪想像。

【更多精采內容，詳見 】