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提升自主興趣　中市府整合五合一跨校選修 近百場課程供選擇

2019-09-23 09:56文／ 台中市政府

台中市政府教育局提供學生多元選修學習機會，推動「優遊台中學-跨校選修課程」，今年整合社會教育機構、大學、普通型高中、技術型高中、國中五合一跨校選修，今年度第1學期有50個學校機構加入，開設73門、94場次課程，透過豐富的內容，提升學生學習興趣，培養自主學習。

西苑高中 逐鹿西屯-走讀惠來遺址、西大墩窯考古現場。 圖／台中市政府 提供
西苑高中 逐鹿西屯-走讀惠來遺址、西大墩窯考古現場。 圖／台中市政府 提供
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教育局表示，今年跨校選修課程邁入第4年，從105學年度第1學期的9校9門課，到107學年度第2學期的31校77門課，今年度第1學期更有50個學校機構加入，開設73門、94場次課程，訂於9月21日開課。

中港高中-燒腦合作闖關趣、濕地踏查起步走。 圖／台中市政府 提供
中港高中-燒腦合作闖關趣、濕地踏查起步走。 圖／台中市政府 提供
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中市府除全力協助各校發展特色課程外，為因應新課綱實施，也善用有限資源，精進教師教學，希望提供學生最優質的教育。這次五合一跨校合作，不僅強化校際共好，深化資源共享，也擴大學生參與，讓國三學生提早體驗多元課程。

忠明高中-遊戲中學經濟。 圖／台中市政府 提供
忠明高中-遊戲中學經濟。 圖／台中市政府 提供
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今年台中市有38所公私立高中職學校參與開課，其中啟明學校首度加入，開設「紓壓保健按摩實務及應用」課程，展現課程多元樣貌及社會關懷理念；也邀請科博館加入開課行列，結合館場資源，開設5門課程，將珍貴館藏與展示轉化為教學。

青年高中-生命探索：高空極限體驗。 圖／台中市政府 提供
青年高中-生命探索：高空極限體驗。 圖／台中市政府 提供
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此外，結合大學的發展特色，與台中教大、東海、靜宜、逢甲、亞洲、勤益、中台、弘光、嶺東、僑光、修平等大學合作，開發適合的課程內容，讓學生深入了解不同大學的特色。

惠文高中-觀星課程。 圖／台中市政府 提供
惠文高中-觀星課程。 圖／台中市政府 提供
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今年更擴大學生參與層面，參與對象包括台中市、南投縣、彰化縣及苗栗縣的公私立高中職學生、高級中等教育階段實驗教育學生、五專一年級至三年級學生，也開放國三學生報名體驗，以因應108課綱學生自主學習需求。

今年度第1學期跨校選修課程自9月21日起至12月28日辦理，各課程報名及內容、時間可至網站（http://163.17.51.32/ischool/publish_page/28/）查詢，參與課程的同學，主辦學校於課程結束後頒發證書，另外，參與時數累計達18小時者，中市府教育局則頒予結業證明。
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