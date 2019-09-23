2019氣候行動峰會／學者：恢復土壤健康 種出更壯作物

2019-09-23 00:41 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ／台北報導



專家認為現在氣候跟以前大不相同，有些作物適合提早或延後種植，必須重新提出新的制度讓農民參考。圖／高雄市農業局提供 分享 facebook

台灣大學農藝學系名譽教授郭華仁說，農業因應氣候變遷要多管齊下，但最重要是重新研究作物栽培制度，例如哪些作物要提早或延後種植，應提供農民一套全新策略；另應加強力道恢復土壤健康，才能種植更強壯的農作物。

郭華仁說，當土壤恢復健康，種植出來的農作物會更強壯，遇到豪雨、旱災等惡劣天氣時的抵抗力也會更強；或透過自然農法增加土壤的有機質，將能對抗更多病蟲害，保水能力也會增強，遇到輕微乾旱都能抵擋得住。

郭華仁建議，重新研究作物栽培制度，例如以前中部一期水稻一、二月插秧、六月收割等，冬天種雜糧作物，但現在氣候跟以前大不相同，有些作物適合提早或延後種植，必須重新提出新的制度讓農民參考。

此外，作物經營模式也要改變。郭華仁說，農家若只生產一種作物風險很大，一遇豪雨可能整年收成都泡湯，應擴大推廣多樣化栽培，同時種植對氣候有不同忍受性的作物，才不會一次天災就「全軍覆沒」，這也是韌性農業的真諦。

長期研究農業的逢甲大學國際貿易系教授楊明憲說，過去較強調開發抗逆境品種，但農民在管理栽培也要開始有所改變，由於全球暖化，病蟲害好發時間可能從夏天擴大到秋冬時節，或是溫帶地區要改種熱帶水果。

楊明憲說，過去為了平均分配水資源，北部偶爾會有強制停灌的休耕補償，現在頻率更高，甚至已形成完整的機制，且中南部也要開始做相對應分配；因為極端天氣已非偶爾出現，而是年年發生，有必要常態化處理各種調適策略。