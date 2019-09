2019氣候行動峰會/哲學家拉圖:抗暖化須讓科學接地氣

台北市立美術館2020台北雙年展主題為「你我住在不同的星球上:外交新碰撞」,邀請法國社會學家、哲學家布魯諾.拉圖(左),以及具有視覺藝術與藝術史研究背景的法國獨立策展人馬汀.圭納(右)策展。

一九四七年出生的布魯諾.拉圖(Bruno Latour)是法國哲學家、社會學家、還是台北二○二○雙年展的策展人,也是科技與社會研究(STS)領域的指標人物,數度來台,在台灣STS社群內也相當為人熟知。

拉圖在里爾(Lille)大學取得哲學博士學位,曾在非洲和北美進行多年田野調查,對哲學家而言是相當罕見的經歷。在最新力作「Down to Earth: Politics in the New Climatic Regime」(接地氣:新氣候體制的政治,暫譯)中,拉圖指出政治與生態環境改變的關聯性,以及在「後真相時期」討論氣候變遷議題的複雜性。

拉圖家族是著名的葡萄酒釀造企業所有者。高中最後一年開始接觸哲學,到大學專攻認識論,逐漸讓他堅信科學事實應該被視為科學研究的產物,強調科學研究的建構作用。

拉圖過去卅年在學術圈最知名的作為,就是質疑科學論述的客觀性,進入後真相時期,美國總統川普等懷疑論者,否認人類活動造成氣候變遷時,因此更是振振有詞。畢竟,如果事實是社會的產物,人們要如何相信真相是客觀的?

拉圖從氣候變遷觀察五十年來的政治環境,批評傳統政治的左右分派已不再適用,貧富差距惡化、社會安全網的腐蝕、否認氣候變遷與人類有關的言論甚囂塵上,統治菁英一邊設法逃避迫在眉睫的氣候危機,一邊否認其存在。

拉圖說,這種逃避現實的方式出現在科技巨富去紐西蘭置產,及右派政客忙著在邊界築牆,自認可與世隔絕,自成一片淨土。然而,氣候變遷的影響層面擴及全球,不侷限國界,人類須學習與地球共處的新方式,更接地氣,政治將是關鍵。

拉圖強調,氣候變遷是科學事實,只是科學家們須把科學運作的過程透明化。氣候學家們須意識到,作為大自然的指定代表,他們一直是政治角色。如果科學家不再自認只是參與科學研究而與政治隔絕的人,戰局將可能出現轉機。