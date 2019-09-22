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2019氣候行動峰會／哲學家拉圖：抗暖化須讓科學接地氣

2019-09-22 00:46聯合報 國際中心／報導

台北市立美術館2020台北雙年展主題為「你我住在不同的星球上：外交新碰撞」，邀請...
台北市立美術館2020台北雙年展主題為「你我住在不同的星球上：外交新碰撞」，邀請法國社會學家、哲學家布魯諾．拉圖（左），以及具有視覺藝術與藝術史研究背景的法國獨立策展人馬汀．圭納（右）策展。記者侯俐安／攝影
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一九四七年出生的布魯諾．拉圖（Bruno Latour）是法國哲學家、社會學家、還是台北二○二○雙年展的策展人，也是科技與社會研究（STS）領域的指標人物，數度來台，在台灣STS社群內也相當為人熟知。

拉圖在里爾（Lille）大學取得哲學博士學位，曾在非洲和北美進行多年田野調查，對哲學家而言是相當罕見的經歷。在最新力作「Down to Earth: Politics in the New Climatic Regime」（接地氣：新氣候體制的政治，暫譯）中，拉圖指出政治與生態環境改變的關聯性，以及在「後真相時期」討論氣候變遷議題的複雜性。

拉圖家族是著名的葡萄酒釀造企業所有者。高中最後一年開始接觸哲學，到大學專攻認識論，逐漸讓他堅信科學事實應該被視為科學研究的產物，強調科學研究的建構作用。

拉圖過去卅年在學術圈最知名的作為，就是質疑科學論述的客觀性，進入後真相時期，美國總統川普等懷疑論者，否認人類活動造成氣候變遷時，因此更是振振有詞。畢竟，如果事實是社會的產物，人們要如何相信真相是客觀的？

拉圖從氣候變遷觀察五十年來的政治環境，批評傳統政治的左右分派已不再適用，貧富差距惡化、社會安全網的腐蝕、否認氣候變遷與人類有關的言論甚囂塵上，統治菁英一邊設法逃避迫在眉睫的氣候危機，一邊否認其存在。

拉圖說，這種逃避現實的方式出現在科技巨富去紐西蘭置產，及右派政客忙著在邊界築牆，自認可與世隔絕，自成一片淨土。然而，氣候變遷的影響層面擴及全球，不侷限國界，人類須學習與地球共處的新方式，更接地氣，政治將是關鍵。

拉圖強調，氣候變遷是科學事實，只是科學家們須把科學運作的過程透明化。氣候學家們須意識到，作為大自然的指定代表，他們一直是政治角色。如果科學家不再自認只是參與科學研究而與政治隔絕的人，戰局將可能出現轉機。

氣候變遷川普暖化學運

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