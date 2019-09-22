長照9天連釋3利多 喘息服務門檻放寬

衛生福利部第三度釋出長照利多，放寬喘息服務資格。 記者余承翰／攝影 分享 facebook

衛福部九天內三度釋出長照利多，昨天又宣布喘息服務門檻放寬，聘僱外勞照顧重度失能者，也能申請最多廿一個全天喘息服務，最快本周公告施行，預估花費三點八億元，十七點九萬人受惠。

若加上先前兩項長照利多政策，預計撒下近五十億元，影響近廿五萬人，專家質疑照服員以及長照財源恐不穩。

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衛福部昨天再宣布放寬「擴大外籍看護工家庭使用喘息服務計畫」適用對象。衛福部長照司司長祝健芳表示，此計畫不再有獨居或是照顧者需七十歲以上等限制，只要經過照管中心評估，被照顧者失能等級為第七、八級者，當外籍看護工短時間休假，即可申請喘息服務，預估符合受益人數十七萬九千人。

祝健芳表示，新政策是為了減輕聘有外籍看護工之家庭，因短時間看護無法協助所衍生的照顧負荷，先前曾放寬過一次資格，但有團體反映外勞休息必須超過卅一天才能申請，考量照顧者立場，且重度失能者確需較綿密照顧服務，決議即使外籍看護僅休假一天也可申請喘息。

衛福部長照司副司長周道君表示，受惠的十七點九萬人中，約有四萬多人曾有使用過長照部分服務，如交通接送等，因此無須重新評估，但是其餘民眾若需要申請喘息服務，得依規定請照顧專員到府評估，得先預約。

依照目前的喘息服務規定，照顧重度失能者，每個月可享有四萬八千五百一十元的照顧額度，喘息服務的部分，每小時政府補助一般戶百分之八十四，民眾自付百分之十六，中低收入戶政府補助百分之九十五，民眾自付百分之五，若以額度計算，每個月最高可享有廿一次全天六小時的服務。

政府不斷釋出利多，民團認為值得鼓勵，卻沒有補助到重點，家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧則說，政府「總算」聽到我們的聲音，過去倡議要將喘息服務全面放寬對象，如今僅部分放寬，後續盼政府能繼續協助使用外勞及機構的民眾，為了更長遠、健康的照護，她仍建議衛福部日後能更鬆綁，不設申請條件。