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台灣擊敗義大利拿第一！ 勇奪拿坡里2019世界披薩錦標賽冠軍

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台灣擊敗義大利拿第一！ 勇奪拿坡里2019世界披薩錦標賽冠軍

2019-09-21 11:23聯合新聞網 綜合報導

台灣隊勇奪第18屆拿坡里CAPUTO盃世界披薩職人錦標賽。 圖／Caputo -...
台灣隊勇奪第18屆拿坡里CAPUTO盃世界披薩職人錦標賽。 圖／Caputo - Il Mulino di Napoli
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義大利時間19日舉辦2019「第18屆拿坡里CAPUTO盃世界披薩職人錦標賽」，台灣打敗各國好手，拿下冠軍榮耀，第二名則是葡萄牙，地主義大利則獲得第三名。

據《自由時報》報導，這次參賽選手由台北「BANCO Pizza」李品儀、高雄「波市多 Pizza」蔡松霖、新北「Gino Pizza」鄭羽辰組成，比賽中分別要製作「瑪格麗特」、「瑪莉娜拉」兩種最經典的拿坡里披薩，再加上最後一題「創意披薩」後，將分數加總得出最後排名。

據報導，對台灣選手來說最困難的問題之一是發酵麵糰製作，因為正統拿坡里麵糰需要在前一天製作後讓它發酵，當地氣候與台灣不同，選手難控制發酵狀況，另外比賽使用的是木材窯爐，不同國際麵包比賽使用的電窯烤爐，完全要靠選手臨場反應與經驗，才能烤出好吃又道地的披薩。

女選手李品儀對於得到冠軍的心得表示，台灣隊的每個選手都是她心目中的冠軍，這次比賽大家都非常有默契，比賽時需要互相協助，遞道具、觀察爐火溫度，在飯店準備隔天比賽食材，今天是台灣選手們最開心的一天，終於可以好好睡覺並打電話跟爸媽告知好消息。

台北「BANCO Pizza」日前剛入選全球旅遊網站Big Seven Travel推薦的7間「台北最佳Pizza餐廳」，「水牛莫札瑞拉瑪格麗特Pizza」是店內招牌，李品儀是該店店長，昨天粉專頁也貼出恭賀影片，恭喜臺灣隊獲得世界披薩大賽國際組第一名。

義大利

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