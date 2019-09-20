國家防災日演練 副總統：災防沒最好只有更好

2019-09-20 17:12 中央社 南投20日電



內政部消防署今天在南投竹山消防署訓練中心，舉辦國家防災日震災消防救災動員演練，副總統陳建仁到場視導，陳副總統致詞時說，災害防救工作沒有最好只有更好，必須更努力。

內政部消防署今天在南投竹山鎮的內政部消防署訓練中心，舉辦「108年國家防災日大規模震災消防救災動員演練」，動員國軍、衛生福利部、行政院環境保護署等多個單位參與，副總統陳建仁、內政部次長陳宗彥以及南投縣副縣長陳正昇等人都參加了今天的演練。

陳副總統致詞時指出，台灣的防救災能力已達到世界一流水準，他期許災害防救工作沒有最好，只有更好，必須更努力，持續精進與強化各項災害防救措施。

陳副總統指出，20年前的921大地震，造成台灣非常嚴重的傷亡，但是從今天大家展現出來的精實演練及裝備，可說是進步神速，有自信對國外來觀摩的貴賓說，台灣的防救災能力已經達到世界一流的水準。

內政部消防署發出新聞稿說明，這次的演練以大甲斷層規模6.8連動造成彰化斷層規模6.5地震，中彰投總計1400多人死亡、3萬多棟建築物倒塌為情境，在台中市、彰化及南投縣進行全國消防救災動員演練，未來內政部將持續辦理南部、東部大規模地震消防救災演練，檢討「大規模地震消防救災方案」，提升救災應變效能。