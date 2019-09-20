文化沙漠？台中文化局：重文創、接地氣 是文化之都

2019-09-20 15:33 聯合報 台中訊



針對有民眾投書指「文化城已成沙漠？」，臺中市政府文化局澄清，市府重視市民福祉及城市發展，致力推動文化建設及藝文活動，更以「重文創、搭平臺、接地氣、文化財」作為政策目標。例如「臺中媽祖國際觀光文化節」等多元活動，讓傳統民俗信仰結合藝術與創新；每年吸引百萬人潮的「臺中爵士音樂節」將於10月舉行、「臺中綠美圖」於今(108)年9月16日動土，而文資活化再利用更持續進行，絕非「文化沙漠」。

文化局表示，盧秀燕巿長積極深化臺中在地藝術品牌，「臺中媽祖國際觀光文化節」，每年規劃不同的主題特色，與在地百年宮廟合作，安排優質藝文團隊前往演出等活動，以多元的文化體驗方式，讓媽祖信仰文化為臺中文化亮點。

今(108)年也首度將樂器節移師巿民廣場及草悟道，讓后里薩克斯風產業及音樂文化效益倍增；將於10月11日起舉辦10天的臺中爵士音樂節，更有許多創舉，例如邀請二屆葛萊美獎得主Antonio Hart、美國獨立音樂獎─最佳爵士專輯得主Derrick Gardner、波蘭葛萊美獎女歌手Anna Maria Jopek等。並強化臺灣本地與國際樂手的合作演出。

此外，6年前由普立茲克建築獎得主妹島和世及西澤立衛、臺灣知名建築師劉培森聯手設計的「臺中綠美圖」於今(108)年9月16日開工，擁有全國最大的「雙館共構」設計，打造「公園中的圖書館」、「森林中的美術館」。

而包括文化埸館如中山堂等之優化修繕、在地優質表演團隊之扶植、大墩美展等各項展覽均馳名全國，創意臺中等文創推廣活動也廣受民眾的肯定，各項藝文活動的推廣，均有極高能見度，也普受市民歡迎。

文化局也積極推動文化資產的保存及活化再利用。如進行中的西區刑務所官舍群和宿舍群修復工程，未來完成後將與演武場成為文化資產新亮點。聚奎居、黃家瀞園均已進行修復，清水眷村除依法進行文資審議，也規劃多項保溫活動，維持文資能見度。

至於民眾投書中所指受輕忽的文化資產，文化局表示，臺中州廳的再利用與舊城再生密切相關，目前仍在進行修復中，近期將舉辦說明會，邀請藝文界和地方人士參與，在兼顧文史脈絡和區域發展下，為州廳找出最好的再利用方向。

文化局強調，文化資產均依文資法辦理審議及相關行政程序，絕無輕忽。