影／921讓他對台灣重燃希望 今天用影像向貢獻者致敬

2019-09-20 11:55 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



921地震20周年前夕，宜蘭市公所今天在市民之森廣場，舉辦「阮義忠台灣故事館第8檔展覽開幕典禮」。

第8檔主題為「證嚴法師《慈濟世界》＆阮義忠《見證慈濟希望工程》」，展出證嚴法師1966年創立慈濟功德會以來的資料照片，以及阮義忠親身記錄台灣921大地震慈濟希望工程援建全台各地許多學校的相片，展覽時間到今年12月22日。

「我要向台灣有貢獻的人致敬！」阮義忠說，做事要對得己自己與別人，在921大災難時，他有機會記錄志工付出，就是因為他們，他才對台灣這塊土地開始失望的時候，重新燃起希望，鏡頭看到的是最美與最善良的東西，自己也會調整與改變，變得更好些。

阮義忠說，他只是一個拍照的人而己，拍照的人什麼事都沒做，只是按快門，做事都是別人，結果光芒都在他身上，這個有點不公平，可是呢，回過頭看歷史，文明史就是藝術史，透過藝術了解過去，藝術是最好東西的結晶，戰爭與災難也是歷史，提醒我們不要再犯錯，災難來臨，人類要互助。

《見證慈濟希望工程》是阮義忠在1999年年底，台灣發生近代重大浩劫921大地震後，親身記錄慈濟希望工程於各地災區援建50座學校的過程。

阮義忠說，藝術創作者付出心力是為了留下作品，對慈濟人而言，付出心力則是要讓別人的生活過得更好，他記錄了慈濟人援建50座學校的行腳，以及天真的孩童們在殘破重建中的校園裡繼續求學的身影，映現出台灣人在這片土地上重生與重獲希望的過程，災難會帶來挫折與傷痛，但擁抱信念與信仰，可以讓我們站穩腳步，放眼未來。

宜蘭市長江聰淵表示，20年前的921大地震對台灣社會造成深遠影響，天然災害一直是台灣必須要面對的挑戰，災後重建需要的不只是物質援助，還需要心靈上的療癒慰藉，慈濟功德會幫助台灣人民與社會度過許多難關，具有不可替代的重要性，藉由這次展覽，希望讓大家看見台灣的歷史事件，以及透過信仰與善念所能產生的力量。