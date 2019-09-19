未獲ICAO邀請 民航局組行動團發聲

2019-09-19 21:28 台灣醒報 記者張元融╱台北報導



「持續向國際傳達台灣在機場、民航跟飛安的優良表現！」由於台灣未接獲第40屆國際民航組織（ICAO）大會邀請函，民航局22日將派遣「行動團」至蒙特婁，舉辦邀請各國代表出席的外交酒會、雙邊會談，向支持我國參與ICAO的國家表達感謝、「充分了解」我國參與ICAO的訴求。

以務實策略推動

交通部民航局局長林國顯曾於8月間致函ICAO，表達盼受邀出席的意願，至今未收到邀請函。交通部長林佳龍也於近日投書21國主流媒體，表達我方欲加入ICAO。林國顯指出，22日將由民航局副局長何淑萍率領8人團隊前往蒙特婁，與外交部在地駐處人員合作，舉辦外交酒會與相關論壇，預計30日返台。

「以穩健務實的策略推動，盡力克服政治上的阻撓，」林國顯表示，將會安排不同議題的討論，透過外交酒會、雙邊會談等形式，邀請各國代表團、重要國際民航相關組織出席，目的是向國際傳達台灣在機場、民航跟飛安的優良表現，並親自對過去支持我國加入ICAO的友邦、非友邦表達感謝。

外交部：情勢不樂觀

「台灣的民航發展位列全球前段班，」交通部政務次長王國材強調，台北飛航情報區每年服務175萬航管架次，展現飛安專業度。台灣過去都是以「間接」管道取得規範標準、技術等ICAO內容，他呼籲，ICAO應讓台灣直接獲得。

外交部政務次長謝武樵表示，相關的政治阻饒都已有預期，現任ICAO秘書長柳芳女士（中國大陸籍）去年才剛連任，而去年上任的ICAO國際合作局長也是大陸籍，因此我方評估，「整體情勢並不樂觀。」正因如此，我方仍要派「行動團」去傳達訊息、鞏固既有友好關係，以延續過去幾年的努力。

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