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彭博：台灣新創公司玩美移動 獲阿里巴巴投資

2019-09-19 18:54經濟日報 記者湯淑君╱即時報導

彭博資訊報導，知情人士透露，中國大陸網路巨人阿里巴巴集團已同意投資台灣擴增實境（AR）新創公司玩美移動（Perfect Corp.），是目前為止阿里巴巴在台灣最大一筆投資。

消息來源說，玩美移動新一輪募資活動已獲阿里巴巴帶頭支持，其他參與者還包括中國創業投資公司CCV，以及台灣的訊連科技（Cyberlink）。

玩美移動19日宣布，將與阿里巴巴組成策略聯盟，將AR技術引進這家大陸公司的線上平台。這項結果計畫的財務條件未公開。

阿里巴巴集團擴增實境

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