記者悄悄話／真相開箱 消防法修法不該卡關立院

2019-09-19 17:01 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



近來軍警消單位流行「開箱」，把車輛、裝備，甚至人員，鋪在地上，用空拍的方式照下來，井然有序、一目瞭然，就好像模型一般，彷彿這些軍警消人員近在咫尺，可供民眾「把玩」，隨時提供服務。

然而，我不禁想，若要開箱，能不能開箱真相？倘若今日又有英勇的消防人員罹難殉職，他們的犧牲能否像開箱圖一般清楚，不只安撫悲痛的家屬，也讓錯誤不再重蹈覆徹？

8月31日，對蔡明月來說是一個大日子－今天是游家的新居落成。一時之間，平時乏人問津的村里全是人，蔡媽媽把一般的喬遷派對，鋪張的辦成流水席，只見女主人忙進忙出，渾然忘記兒子已經不在了。

這座小兒子曾經參與設計的新居，同時也是一座紀念碑，追憶去年的一場大火，燒光的豈止6名消防員的生命。

2018年4月28日，桃園市平鎮區的敬鵬印刷電路板工廠晚間突傳火警，進入火場搶救的7名消防員受困，最終有6名消防員殉職，僅有1名消防員幸運生還。蔡明月的兒子游博瑜是殉職消防員之一。

悲傷，是一個陷阱，你從來不知道多久才能復原，可能是一年，可能是十年，有時後以為好了，又在不經意的時候突然復發。面對傷痛，蔡明月起初是頹靡的，後來用「忙」沖淡痛苦。旁人說，這是她安慰自己的方式。

數十桌的盛大宴席，敬鵬大火的罹難消防員家屬亦聚有一桌。記者受邀來到這樣的場合，有些尷尬，不知該表什麼情。尤其一年終究太短，家屬席間邊吃邊忍住情緒，但擋不住淚水流下來；社會恐怕很是健忘，但他們怎能輕易忘記？

來到這裡，他們相互取暖，也知道這是少數能坦然哭泣的地方，因為只有悲傷才懂悲傷。

好不容易，蔡明月忙至一個段落，與同病兼戰友的家屬相見歡，彼此相擁。殉職消防員余佳昇的母親抱住蔡明月，口中直說：「以後我們都要快樂，重新開始。」她沒說，剛才她是哭得最慘的一個。

更何況，沒有真相怎麼重來？

2018年10月21日台鐵普悠瑪列車發生翻車事件，造成18人死亡，立法院今年三讀通過運輸事故調查法等相關法案，國家運輸安全調查委員會也在8月1日揭牌成立，納入陸海空各種交通事故調查，成為台灣獨立運輸安全調查機構。

普悠瑪罹難者家屬當日舉行記者會，盼運安會能重啟普悠瑪事故調查，讓事故不再重複發生。

然而，從2015年桃園新屋大火，到2018年桃園敬鵬大火， 消防員殉職死傷的獨立調查仍遲遲不見蹤影，依舊交由各地方消防機關做內部檢討。

反觀美國做法，於1998年成立「消防員殉職死傷調查及預防計畫」並交由美國國家職業安全衛生研究所及下轄人員進行調查，然我國僅交「內政部消防署火場指揮及救災安全諮詢小組」，或由案發縣市的消防局撰寫「火災報告書」，不但中央小組無實質調查權，由地方消防局調查也有球員兼裁判之嫌。

如今，建立「殉職調查機制」的消防法修法仍在立法院審議，可是遇到明年正副總統、立委選舉，以及大大小小法案，並不受到關注，甚至到明年恐得前功盡棄。

真相的意義，如果縮到最小最小，是給殉職家屬一個交代，一個重新開始的起點。蔡明月曾說：「最起碼我會知道我的孩子是怎麼離開的，我要知道孩子是走的沒有痛苦。」不過也可能是一個宏願。「我的家庭破碎已成定局，希望發生在我身上的事，不要再發生在別人身上，」殉職消防員林伯廷的妹妹林沛芊說。

或許，新屋大火殉職消防員陳鳳翔的父親陳義賢總結的最好，真相的意義是：「保護執法人員正確執行任務，讓亡者能安，家屬無怨，在不圓滿中獲得寬慰。」