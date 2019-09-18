親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
韓國瑜話題不斷
各黨布局拚立委
921地震20周年
齊柏林921叮嚀
政治
軍事
綜合
UDN20週年
防火英雄在我家

整理20機砲彈藥爆炸 金門3國軍炸傷四肢

參選立委致詞後 太陽花女神鞠躬竟頭撞麥克風

海研五號沉沒近5年 打撈出部分殘骸

2019-09-18 19:30中央社 澎湖縣18日電

沉沒在澎湖龍門海域的「海研5號」海洋研究船，國家實驗研究院委請打撈公司進行撈起船的桅杆和煙囪2塊殘骸，今天因澎湖風浪過大工作船進港避風，才讓沉沒在海底近5年的船體出水。

國家實驗研究院院長王永和等人今年5月28日拜會縣長賴峰偉，研商「海研5號」沉船打撈事宜。賴峰偉為避免沉船殘油對海洋造成生態浩劫，希望國研院應儘速打撈船體遠鏡。

賴峰偉表示，「海研5號」沉沒於水深40米處，5年來，船體經洋流沖擊，除主體外，已分解成8塊殘骸。大自然力量不容小覷，難保未來船體不會移動，造成另一個危害海洋環境的隱憂。

王永和表示，沉船深度不會影響海域航行安全，評估船體較無移動的可能性，且與海底電纜間保持安全距離，考量海洋生態永續，國研院委請國內海事工程公司進行打撈。

「海歷145號」工作船打撈出水的2塊殘骸，分別是海研5號的桅杆、煙囪部分，今天因澎湖風浪過大進馬公港避風，才讓沉沒在海底近5年的研究船部分船體出水。

「海歷145號」，本月初在打撈工作期間，還發生一名洪姓船員在工作時不慎骨折，由澎湖海巡隊巡防艇護送就醫。

隸屬國研院的「海研5號」，重2700噸級，是台灣第4艘海洋研究船，民國103年10月10日受行政院環保署委託執行海域大氣粒狀污染物監測及傳輸模擬先導計畫，由中研院與海洋、陽明、成功等多所大學，以及國研院颱洪中心所組成的探測團隊與船員共45人。當晚航行至龍門外海時，遇颱風外圍環流影響，偏離航道觸礁擱淺沉沒，45人均被救起，但2人死亡、25人受傷。

澎湖賴峰偉

相關新聞

長照住宿補助 10月15日急上路 社局憂執行困難

2019-09-17 23:13

「君子協議？小人行徑！」 國道收費員抗議蔡政府跳票

2019-09-17 18:43

中央宣布補助後今才通知地方 挨批「先射箭再畫靶」

2019-09-17 15:49

熱門文章

索羅門斷交之後 還堅挺的十六個邦交國長這樣

2019-09-18 08:00

郭董退選後民調 蔡韓爭霸：桃竹苗地區差距最小

2019-09-18 10:35

呂秀蓮參選 陳水扁：當選不了想拉下蔡英文

2019-09-17 21:41

郭台銘曾找趙少康操盤 傳趙開出兩條件難倒郭

2019-09-18 12:02

總統隨扈偷吃性治療師？ 總統府：報導錯誤

2019-09-18 08:13

鄭文燦批中國巨蟒窒息台灣 孫大千：蔡英文的路線才是

2019-09-18 08:12

「愛與包容」不是口號！鋼鐵韓粉默行公益 真身竟是超級大明星

2019-09-18 09:00

索羅門離開後 這3國恐怕台灣也留不住

2019-09-17 20:52

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top