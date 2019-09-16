總統大選腳步近 移民署17日辦新住民模擬投票

2019-09-16 15:28 中央社 台北16日電



總統大選明年初登場，為讓新住民搶先體驗台灣投票流程，內政部移民署明天將舉辦「新住民模擬投票體驗」活動，來自美國且專精研究少數語言的首投族余文生將搶先體驗。

2020總統大選將在明年1月11日投票。移民署今天發布新聞稿表示，為讓新住民搶先體驗台灣的投票流程，明天將舉辦「新住民模擬投票體驗」活動，並請台北市民政局、台北市選舉委員會協助架設投票所、票匭，和現場領取參選人選票等原汁原味投票流程。

其中，來自美國、現為中央研究院語言學研究所副研究員的余文生（Evans Jonathan Paul），在台灣研究語言學達16年之久，專精保存瀕臨絕種的少數語言和語言發音傳承發展等研究領域，他今年5月在台設籍，正巧成為明年總統大選的首投族。

余文生表示，台灣的選舉文化充滿活力，處處都可感受草根性氛圍，但他自認以往是不太熱衷的旁觀者，如今深感榮幸可成為首投族，會盡力認識、瞭解每個候選人想為國家做什麼，並練習如何投票。

他也提到，台、美選舉文化的不同之處，例如美國可投票年齡為18歲，台灣則是20歲；另外，美國可不在籍投票（遠距投票），但台灣必須親赴投票所投票。余文生在台16年，他說，自己早已愛上台灣，如今歸化並取得身分證，將在明年初的總統及立委大選，投下自己神聖的一票。

移民署台北市服務站主任蘇慧雯表示，過去像余文生這類的高級專業人才，只能向移民署申請梅花卡（外僑永久居留證），若要申請身分證就必須提出放棄國籍的證明文件；但隨國籍法第9條修正，外國高級專業人才經審核通過者，可免提出喪失原有國籍證明，打開傑出專才留台的暢通管道。