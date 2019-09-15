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古厝音樂會第22年 蔡英文到場轟動後壁

2019-09-15 21:52台灣醒報 記者林意玲╱台北報導

總統熱情的向與會者揮手，民眾也回報喊著：「總統好！」(photo by 林意玲/...
總統熱情的向與會者揮手，民眾也回報喊著：「總統好！」(photo by 林意玲/台灣醒報)
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台南後壁黃家古厝建築已有94年歷史，是一棟結合閩式與巴洛克風格的四合院，刻上黃氏堂號「紫雲衍派」，每年的中秋節音樂會都會在古厝大院露天舉行，14日晚間秋老虎發威，坐上一小時就讓人汗流浹背，上千位賞樂者，硬是衣冠整齊、拿節目單當扇子，安靜欣賞兩個多小時紮實的演出。

綠營大老捧場

14日晚間參加主人總統府國策顧問黃崑虎古厝音樂會的貴賓，包括總統蔡英文、總統府秘書長陳菊、農委會主委陳吉仲、台南市長黃偉哲、前嘉義市長凃醒哲、立委葉宜津、民進黨主席卓榮泰，以及崑濱伯等人。

近十年每年都出席的前行政院長賴清德，此次一如預料缺席了，備受關注的世紀蔡賴會破局，引發外界諸多聯想。

賴不願與蔡同框

賴清德去年曾說，已連續9年參加音樂會，黃崑虎應該頒給他全勤獎。今年傳出蔡英文總統將出席音樂會，地方上以為兩人將在音樂會出席同框，但賴日前表示，無此行程規畫，打破眾人期待。讓現場憑添惆悵。

另一方面，蔡英文總統則是第3次參加古厝音樂會，她致詞時除了感謝黃崑虎致力促成音樂會，讓一代一代的人感受鄉土情懷，她也特別感謝地方政府的支持，包括現任市長黃偉哲，或前任市長賴清德，為音樂會付出心血。雖然戶外燠熱，蔡總統還是坐著聽了一小時才離去。

音樂會雅俗共賞

音樂會內容豐富多元、雅俗共賞，結合鼓樂、聖樂、客家音樂、台語歌、原住民歌聲、弦樂獨奏與古典樂團，還有歌劇與歌仔戲，兩個多小時節目美不勝收。

令人印象深刻的是每年都是第一個節目的「新韻合唱團」演出，歌聲優美齊一；另外台北愛樂管弦樂團首席、國立台北藝術大學音樂學院院長蘇顯達帶來的月亮小提琴組曲，更是動人心弦，特別是他一邊拉琴一邊拭汗，令人不捨。

台語唱將詹雅雯到場演唱《黃昏的故鄉》與《想厝的人》，嘹亮的歌聲耐人尋味，帶出一陣高潮。還有曾道雄老師指導的《羅密歐與茱麗葉》終場二重唱、秀琴歌劇團的《范蠡獻西施-定情篇》歌仔戲，都引發熱烈掌聲。

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