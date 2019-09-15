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前公懲會委員長石木欽案 司法院：許宗力無監督不周

2019-09-15 19:42中央社 台北15日電

前公懲會委員長石木欽涉不當行為請辭。國民黨立法院黨團今天表示，司法院許宗力督導不周，應下台負責。司法院指出，石木欽所涉在許宗力就職以前，許宗力無監督不周的問題。

司法院13日指出，石木欽在民國86年7月22日起至103年6年20日擔任最高法院法官、庭長、台灣高等法院院長任內，涉嫌為友人就訴訟案件提供法律意見；於相關案件繫屬中，與之多次宴飲及不當往來。石木欽已請辭。司法院將依法追究其應負行政責任。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗、副書記長林奕華、許毓仁上午在立法院舉行記者會。曾銘宗說，公懲會委員長是特任官，由司法院長甄選推薦，並經總統同意後任命，發生這樣重大司法醜聞，司法院長督導不周，應下台負責，總統蔡英文用人不當，要向全民道歉。

司法院晚間發布新聞稿表示，石木欽涉及不當行為期間，均在許宗力105年11月1日就職以前，本來就沒有許宗力監督不周問題。何況石木欽所涉不當行為，都是不公開的，外人不容易知悉。本件是因檢察官接受檢舉後才查出，司法院接獲檢方函送後，立刻調查，足見司法院對於違反司法風紀案採零容忍立場，務必徹底清除的決心。

司法院指出，石木欽之前分別擔任最高法院法官、庭長，於103年1月23日接任台灣高等法院院長。他於106年12月19日因公務員懲戒委員會代理委員長退休而接任委員長一職，符合司法人事遷調前例。

司法院強調，此案單純是石木欽涉及司法風紀問題，無關藍綠政黨。多年前的不當行為，在此刻能夠徹底清查，足以證明政府整飭司法風紀的決心，也不因職務高低而有差別待遇。司法院會嚴肅面對此案，公正處理，作為全體司法同仁的警惕。

司法院石木欽許宗力
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