苗栗最後泰雅文面國寶 柯菊蘭97歲辭世

2019-09-15 01:05 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ／苗栗報導



苗栗縣最後一位泰雅族文面國寶柯菊蘭昨天辭世。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

全台唯一擁有額文、頰文的泰雅族文面國寶柯菊蘭昨天辭世，享壽九十七，苗栗縣泰雅文面國寶已全數凋零，成為「消逝的容顏」。

「ＹＡＫ（泰雅語婆婆、祖母之意）走了！」柯菊蘭昨天清晨六時許，在苗栗市大千醫院因多重器官衰竭過世，家人將她護送回泰安鄉天狗部落老家，將依原住民傳統習俗辦理後事。

苗栗縣府一九九七年統計泰安鄉文面國寶，當時共有四十二人，前幾年到只剩簡玉英、柯菊蘭兩人。三年前縣府將「文面」公告無形文化資產，兩位老人家都是擁有額紋、頰文的傳統泰雅族文面國寶；去年初簡玉英過世，柯菊蘭昨天離世，也象徵一個時代的結束。

縣府文化觀光局製作紀錄片「消逝如風」中，柯菊蘭談到她約八歲時接受文面，長輩告訴她，如不文面就要送給漢人。之後部落頭目要她再文第二次時，日本人把工具沒收，文面師也被關起來，下令再文面的都要關，從此再也沒人文面。

硬頸攝影協會理事長劉仁祥拍攝文面國寶數十年，他指出，文面習俗具成年、美觀、族群認同等文化意涵，女子到初潮來臨、學會織布，男子到十多歲會打獵年齡，都要文面。

文面以松煙刺青，與血融合後呈現藍綠色，在臉部保存一輩子，但也是痛苦過程；過去文面為避免女孩掙扎，會用帶刺的野草莓藤蔓勒頸，但文面也是榮耀象徵，女子如不文面只能嫁外族，不受認同。

賽德克文史工作室負責人田貴實說，目前花蓮僅存一名賽德克族文面國寶，也已九十七歲，跟女兒住新北；她因當年日本禁文令，僅留下五歲時刺的額文，並沒有成年時的頰文。