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中市搜救犬鐵雄出征法國 角逐世界盃冠軍

2019-09-13 17:25中央社 台中13日電

台中市消防局搜救犬「鐵雄」等將代表台灣出征「2019法國搜救犬世界盃」，消防局長曾進財今天親自授旗，希望「鐵雄」與其他搜救犬隊都能旗開得勝，為台灣爭取最高榮耀。

台中市消防局搜救犬「鐵雄」去年在花蓮強震中成功救出生還者，獲頒城市大使，不但成為震災英雄，「鐵雄」可愛的萌樣也為牠吸引許多「鐵粉」，每次現身總吸引人群目光，爭相與牠合照。

曾進財指出，去年11月「鐵雄」與領犬員李俊昇在台灣區國際搜救犬組織（IRO）官方高級瓦礫搜救犬測驗中，滿分300分取得280分，獲得「2019法國搜救犬世界盃」參賽資格。

經10個月培訓，今天台中市消防局特搜大隊搜救犬隊將搭機前往德國法蘭克福機場，準備參加第25屆搜救犬世界盃競賽。曾進財親自授旗給搜救犬隊，連同「鐵雄」與「Wonder」在內搜救犬，參賽的台中市搜救犬隊共5人2犬，預祝旗開得勝。

搜救犬隊將在17日至22日代表台灣出賽，要與來自世界各地118組的領犬員與搜救犬在法國巴黎維爾瑞斯市搜救犬訓練場，競逐搜救犬競賽冠軍寶座，為台灣爭取最高榮耀。

消防局指出，民國106年9月與德國聯邦救難犬協會（BRH）簽訂MOU，該協會已3度派員來台交流與技術傳承，今年首次在亞洲舉辦的路徑追蹤犬認證，台中市搜救犬隊共2隻搜救犬通過認證，成為合格路徑追蹤犬，未來將應用於失蹤人員協尋。

此次，搜救犬隊除參加世界盃競賽，也將前往德國聯邦救難犬協會進行路徑追蹤犬訓練，藉由更高階的訓練課程，未來投入更廣泛的救災行動。

搜救犬台中市法國
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