國際醫療資訊協會除名中國 台AI權威出任主席

2019-09-13 14:18 中央社 台北13日電



世衛組織旗下正式組織「國際醫療資訊協會」8月間將中國大陸除名，並決議由台灣AI權威李友專出任協會主席。李友專接受中央社記者訪問時強調，未來將持續在國際間替台灣發聲。

有媒體報導指出，8月底在法國里昂舉辦的國際醫療資訊協會（IMIA）大會上，協會主席克里斯托夫．雷蒙（Christoph Lehmann）提案將中國大陸除名，並提名台灣人台北醫學大學醫學科技學院院長李友專出任主席一職。

現任北醫大醫學科技學院院長、萬芳醫院皮膚科主任的李友專今天接受中央社記者採訪時證實此消息，他難掩內心興奮表示，國際醫療資訊協會自1970年在歐洲發跡，版圖一路拓展到美洲、亞洲、歐洲、中東等國家，目前成員共有61國，主要研究如何將資訊科技應用在醫療領域，例如電子病歷、人工智慧（AI）決策支援系統、醫療大數據、影響辨識系統等。

李友專說，台灣由於全民健保制度，電子病歷起步很早，醫界早已習慣用電腦開立醫囑、申報健保資料並以電子化的方式儲存，很早就建立起高品質的醫療大數據，多年來在協會分享台灣經驗給全世界。

縱然台灣的醫療資訊成就有目共睹，但礙於中國大陸打壓，早期只能以學術會員身分參與協會活動，但台灣自2000年起開始持續爭取成為會員國，直到2007年前後，協會竟為了台灣，將「會員國」制度改為「會員體」制度，台灣從此有了競選主席的資格。

李友專感嘆，即便如此，中國大陸打壓從未中斷，10年來每當有人提名他出任主席，中國大陸就會聯手友好國家表示強烈反對，他曾灰心認為，這輩子大概很難有機會當上主席了。

不料，中國大陸2017年主辦國際醫療資訊協會的世界大會時，不僅舉辦地點一連改了4次，辦完後許多應繳費用也遲遲未繳，拖了2年都沒有下文，協會8月在法國開會時決議將中國大陸除籍，同時提名李友專擔任主席，少了中國大陸反對，這項提名自然順利過關。

李友專自台北醫學大學醫學系畢業，曾赴美國深造取得醫學資訊博士學位，回台後在北醫擔任資訊主任，目前也是北醫大醫學科技學院院長以及萬芳醫院皮膚科主任，以專業帶領北醫發展AI技術，不僅研發出許多AI決策支援系統，同時也發展「痣能達人」應用程式，讓民眾隨時可利用手機了解身上的痣究竟是痣還是癌。

李友專說，這次被推舉為主席，他相當開心，很興奮能替台灣發聲，且國際醫療資訊協會是WHO旗下的正式組織，未來他將在WHO擁有一個辦公室，有機會透過協會參與WHO的各種活動，盼替台灣、替國際組織貢獻心力，將資訊系統帶入南亞、非洲等國家，並將台灣的醫療資訊技術引進歐美市場。