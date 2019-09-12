法國留臺校友會僑青組成立 吳新興勵返臺學習華文

2019-09-12 15:03 聯合新聞網 台北訊



吳新興與古文劍及出席貴賓與僑青組成員合影。圖片提供／僑委會 分享 facebook

法國留臺校友會於8日舉辦僑青組成立暨中秋節慶祝大會，僑務委員會委員長吳新興由科長吳曉竹陪同，駐法副代表古文劍及秘書楊政衡並陪同前往駐法國代表處與留臺校友同賀，活動由會長蔡戊豪主持，世界臺灣商會聯合總會名譽總會長蔡國泰、僑務委員施龍、僑務諮詢委員郭珮涵、寮都師生聯誼會會長劉作鑫、僑務榮譽職人員及會員約100人出席。

吳新興表示，法國留臺校友會是全球第一個成立僑青組的校友會組織，對僑社傳承具象徵意義，他期望僑民子弟多多返臺研習華語文及參加活動，他也鼓勵僑民返臺參加雙十國慶活動，並大力推廣僑委會僑務電子報line@官方帳號、僑胞卡及特約商店優惠措施。

蔡戊豪表示，每年法國約70餘名臺灣參加僑委會的華語文班及觀摩團活動，為凝聚僑青對臺灣的向心力並進而協助推廣臺灣國際形象，校友會特成立僑青組，以落實僑社傳承。蔡國泰隨後表示，臺灣具有極佳的軟實力，更是海外華裔子弟學習中華文化的最佳選擇，希望僑委會繼續辦理相關活動，以加強海外僑民與臺灣連繫。

古文劍表示，法國留臺校友會自成立以來，為本地留臺校友最重要的聯繫平臺，而成立僑青組更是僑社永續經營的重要進程，期望本地留臺校友持續協助代表處各項政策推展並預祝與會貴賓中秋佳節愉快。會後僑務組並於現場開放申辦僑胞卡，逾60名會員於現場立即領卡。

吳新興於法國留臺校友會僑青組成立大會致詞。圖片提供／僑委會 分享 facebook