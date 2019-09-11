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十大傑出青年 吳季剛兄弟、周天成中選

2019-09-11 16:45台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導

十大傑出青年11人同台合影，都是當代優秀人才的一時之選。（photo by 祝潤...
十大傑出青年11人同台合影，都是當代優秀人才的一時之選。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）
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台北羽球賽冠軍周天成、華人之光設計師吳季剛11日都上榜十大傑出青年，與吳季衡兄弟檔同屆獲獎，另外，莊懷佳、王亭潔、簡珮如、劉柏君為傑出女青年。評審委員會主委暨立法院長蘇嘉全表示，十大傑青都由法務部考核過身家清白，「以後也要保持下去啊！（眾人笑）」

11位傑出青年

十大傑出青年（共11人）為：《科技及技術研究發展類》曹譽鐘、《基層勞教類》楊弘意、《企業、創業及經濟發展類》張賀森、《醫學研究類》莊懷佳、《社會服務類》王亭潔、《體育競技類》周天成、《文化及藝術類》簡珮如、《公共行政類》林政榮、《農漁環保類》吳季衡、《兒童、性別及人權關懷類》劉柏君，及今年增開的《華裔青年特別獎》jason Wu品牌總監吳季剛。

張賀森14歲車禍癱瘓卻馬上立志創業，勵志的故事非常感動人。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

獲選的台科大工業管理教授曹譽鐘受訪時表示，希望把工業工程推廣，造福人們的日常生活。得獎的木柵高工教師楊弘意說，國際技能競賽優勝是冰山一角，技職體系學子需要大家多關心。另一位傑出青年凱莉愛內衣董事長張賀森14歲車禍致全身癱瘓，第一個念頭就是「我要創業！」創業至今13年要把愛分享出去。

此外，國家衛生研究院免疫中心研究員莊懷佳說，大部分疾病都跟免疫發炎有關，許多頑疾像是「不會死的癌症」；又說5年20%存活率對患者沒有意義，醫學要繼續追求消滅絕症。門諾醫院志工王亭潔3歲發高燒致發展遲緩，學音樂只是為了生存下去，希望能用生命照亮生命。

讓台灣更好

新科台北公開賽羽球冠軍周天成說，2013年陷入復健低潮，在物治師的引領下受洗信主，曾20歲就拿全國冠軍、也曾吞10連敗，深深體會日常生活也是訓練的一環。紐約百老匯首席舞者簡珮如說，5歲起加入桃園國小舞蹈班，後讀北藝大師從羅曼菲，現在在紐約百老匯當首席舞者，未來想朝功夫歌舞劇方向發展。

簡珮如是紐約百老匯首席舞者，以台灣之光獲選傑出女青年。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

陸軍中部彈藥庫中校處長林政華說，自己是國軍睽違10年的受獎者、感到榮耀，歷經莫拉克、台南大地震、登革熱的救災，去年獲好人好事代表，今年也拿到傑出青年獎章。

另外，祥圃實業營運長吳季衡說，從小立志當漁夫、農夫，到海外求學後跟弟弟學習獨立，2012年決定留在台灣推廣農業，理念是農食要相輔相成、以質取勝。

勵馨基金會新北專案經理劉柏君說，跨足棒球、宮廟及勵馨基金會，很感謝從小被空手道教練修理，及紐約洋基跟三采文化的支持。吳季剛由於正忙於紐約時裝週，吳爸代表領獎表示，聽了10個故事非常感動，希望台灣能夠更好。

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