親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
高鐵南延露曙光
總統大選觀測站
韓國瑜話題不斷
各黨布局拚立委
政治
軍事
綜合

天下雜誌調查縣市長滿意度 韓國瑜墊底、潘孟安第一

川普新印太策略：自由聯繫邦將「強勢回歸」國際舞台？

農民退休領老農津貼及國民年金？ 農委會說尚未定案

2019-09-10 11:51聯合報 記者羅真╱即時報導

一般勞工退休後有勞退，不過農民方面，農保年資達15年以上者一律每月只有7256元的老農津貼。為讓農民在晚年享有更好的經濟安全保障，農委會近日研議調整老農津貼請領規定，考慮讓農保年資滿15年卻未滿65歲的農民也加入國保，這樣晚年能同時領老農津貼與國保老年年金。不過農委會強調，目前仍在凝聚各界共識，尚未定案。

農委會輔導處副處長蘇夢蘭表示，為讓農民晚年享有更好的經濟保障，農委會希望將各部會年金資源整合，其中一個方向盼協助農民有更多國保保障。

蘇夢蘭表示，現況下，老農津貼的請領資格包括年滿65歲、農保年資達15年且請領時仍具農保身分等，但有的農民可能63歲已不具農保資格，像是地變少、地賣掉而不能再務農，但因為失去農保資格而不能請領老農津貼；這個階段可以加入國保，但加入後至65歲之間累計的年資短，晚年的經濟保障仍堪憂。

另有的農民可能因病早早不再務農，卻為了年滿65歲請領老農津貼而持續加入農保，但加入農保的同時就不能加入國保，與一般勞工相較起來較吃虧。因此，農委會才研議將既有老農津貼請領規定作調整，研議相關適法方式，這樣就能給予農民與一般勞工相同的保障。

蘇夢蘭表示，目前仍在凝聚各界共識，且事涉國保、勞保等，還須與各部會溝通討論，尚未定案。

衛福部社保司司長商東福表示，上述構想僅牽涉調整老農津貼請領規定；國保的主要納保對象是年滿25歲至未滿65歲，且沒有參加農保、勞保、公教保、軍保等的國民，這些條件不會變動。

農委會近日研議調整老農津貼請領規定。聯合報系資料照
農委會近日研議調整老農津貼請領規定。聯合報系資料照
分享

【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

願景／9成塑料製、8成被丟棄…從遊樂場到墳場 回收玩具大作戰

2019-09-10 10:49

內政部：New eID比紙本身分證更能保護民眾隱私

2019-09-10 13:05

新身分證侵害隱私？ 學者憂：走向對岸實名制的監控體制

2019-09-10 11:30

願景／木育玩具創作賽 重溫質樸美好

2019-09-10 10:47

願景／拍綠生活拿獎金 下周開始報名

2019-09-10 10:45

願景回響／長照專車難行 中市擬提高補助

2019-09-10 10:43

香蕉、鋼彈與養樂多 核廢爭議的話術迷陣

2019-09-10 09:34

遠東建築獎／ 池上穀倉藝術館 在地又前瞻

2019-09-10 00:34

遠東建築獎／改造老屋 帶動社區前行

2019-09-10 00:34

我黑鮪換日本大目鮪 陳吉仲：增加漁民收入百利無害

2019-09-09 22:46

山林管制擬大幅鬆綁 公共政策網路平台徵求意見

2019-09-09 14:58

社工薪資明年起調高 公部門可望多1500~3000元

2019-09-09 14:04

公視下任董監事 首波7人出線

2019-09-09 13:40

公私社工加薪方案 預計破萬人受惠

2019-09-09 11:26

無殼蝸牛30年：「空屋稅」為何被拒絕？

2019-09-09 10:35

願景／氣候變遷衝擊糧產 歐盟前官員：全球應立即減碳

2019-09-09 07:59

願景／減碳！龍應台：台灣應肩負更多責任

2019-09-09 07:58

願景回響／購車補助 無法解決偏鄉長照交通

2019-09-09 07:58

從《荀子》看我們與惡的距離 認識不同樣貌的人心與人性

2019-09-05 13:55

世界兩大霸權之爭；經貿金融與5G科技之戰

2019-09-05 13:55

台德炒鍋大ＰＫ 霸主出爐 牛頭牌五大優點完勝

2019-09-02 00:00
看更多

熱門文章

韓國瑜民調落後蔡郭 韓陣營分析有這4個原因

2019-09-09 17:20

高鐵南延傳將拍板六塊厝站 遭批「政治決定會禍延子孫」

2019-09-09 21:28

蘇揆明宣布高鐵南延 民進黨內支持「左營案」

2019-09-09 19:14

高鐵要來了？蘇貞昌突通知明要南下宣布重大交通建設

2019-09-09 17:37

傳郭台銘中秋節將發退黨聲明 郭辦回應了

2019-09-09 14:50

郭台銘913發表退黨聲明？2020總統大選三腳督成定局

2019-09-09 13:55

政院人士證實 蘇貞昌明宣布高鐵南延

2019-09-09 18:31

民進黨汐止立委 傳徵召「太陽花女戰神」賴品妤

2019-09-09 17:22

韓國瑜造勢大得分 現場觀察有隱憂

2019-09-09 17:03

【重磅快評】這一小時真要命 韓國瑜大進場後的下一題

2019-09-09 17:53

韓國瑜說「他奶奶的」 王世堅：韓國瑜真的回神了

2019-09-09 16:07

馬傷心、韓傷選情 黃暐瀚：韓粉要不要韓國瑜贏？

2019-09-09 15:19

高鐵南延？學者：一小時只有一班車屏東人要嗎

2019-09-09 20:54

他們為何愛噓韓國瑜？ 把小事化大源於這種心態

2019-09-10 08:00

南延案打腫臉充胖子…屏東人要1小時1班的高鐵嗎？

2019-09-09 23:54

郭董想參選總統造成黨員身心傷害？ 律師提告求償100億

2019-09-10 10:55

郭台銘得票有罩門？蔡正元：經濟選民不會造勢拉票

2019-09-09 16:24

高鐵延屏東市 業者：不如延墾丁，不然不要延

2019-09-10 10:28

上台演講錯了嗎？ 陳水扁嗆：來抓啊！別逼我選總統

2019-09-09 18:58

六縣市過半選民不支持蔡英文連任 失業率、低薪問題是主因

2019-09-09 15:59

批柯文哲自大過河拆橋 段宜康：我承認 都是我害的

2019-09-10 09:37

列民進黨3大假消息 羅智強：請警方以陳菊標準查辦

2019-09-09 15:01

致詞被打斷是羞辱？他告訴馬家軍：這些人才是羞辱馬英九！

2019-09-09 14:41

韓國瑜貼圖網址變無效 韓粉急：他奶奶的我無法購買

2019-09-09 22:43

準備好了！蘇貞昌：高鐵南延屏東非為選舉而為百年久遠

2019-09-10 12:18

郭台銘若不選？ 柯文哲：我可能會天人交戰

2019-09-09 22:17

學者看聯合報總統民調：未表態比率高 選情尚難估

2019-09-10 00:41

「問世間情是何物」 韓國瑜推新貼圖「韓總日常」

2019-09-09 19:52

獨／立委遷戶口期限最後一天 傳彭文正已將戶籍遷台南

2019-09-10 10:17

索羅門民眾壓倒性挺台 憂中國掌控經濟

2019-09-10 08:29

政院釋利多高鐵南延 蔣月惠：開票就知道民眾要不要

2019-09-09 20:11

高鐵南延成真？ 從蔡英文、賴清德到蘇貞昌都曾這麼說

2019-09-09 20:44

馬英九致詞被打斷 韓國瑜：早上有去電致歉

2019-09-09 15:52

高鐵南延到屏東 經高雄車站經費估約需1217億

2019-09-10 11:02

【即時短評】韓國瑜是「整合不利」或「選擇隊形」？

2019-09-09 14:30

蘇揆今宣布高鐵南延屏東 左營案可能起死回生

2019-09-10 00:03

馬英九不是第一個被噓 王金平：可理解他的心情

2019-09-09 15:01

高鐵南延屏東！ 前副議長陳宏宗酸：建花東高，就投她

2019-09-10 10:39

韓國瑜造勢毀草皮 新北市追討21萬超額費

2019-09-10 10:40

【即時短評】扁屢踩紅線 中監兩套標準司法威信掃地

2019-09-09 23:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top