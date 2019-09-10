農民退休領老農津貼及國民年金？ 農委會說尚未定案

2019-09-10 11:51 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



一般勞工退休後有勞退，不過農民方面，農保年資達15年以上者一律每月只有7256元的老農津貼。為讓農民在晚年享有更好的經濟安全保障，農委會近日研議調整老農津貼請領規定，考慮讓農保年資滿15年卻未滿65歲的農民也加入國保，這樣晚年能同時領老農津貼與國保老年年金。不過農委會強調，目前仍在凝聚各界共識，尚未定案。

農委會輔導處副處長蘇夢蘭表示，為讓農民晚年享有更好的經濟保障，農委會希望將各部會年金資源整合，其中一個方向盼協助農民有更多國保保障。

蘇夢蘭表示，現況下，老農津貼的請領資格包括年滿65歲、農保年資達15年且請領時仍具農保身分等，但有的農民可能63歲已不具農保資格，像是地變少、地賣掉而不能再務農，但因為失去農保資格而不能請領老農津貼；這個階段可以加入國保，但加入後至65歲之間累計的年資短，晚年的經濟保障仍堪憂。

另有的農民可能因病早早不再務農，卻為了年滿65歲請領老農津貼而持續加入農保，但加入農保的同時就不能加入國保，與一般勞工相較起來較吃虧。因此，農委會才研議將既有老農津貼請領規定作調整，研議相關適法方式，這樣就能給予農民與一般勞工相同的保障。

蘇夢蘭表示，目前仍在凝聚各界共識，且事涉國保、勞保等，還須與各部會溝通討論，尚未定案。

衛福部社保司司長商東福表示，上述構想僅牽涉調整老農津貼請領規定；國保的主要納保對象是年滿25歲至未滿65歲，且沒有參加農保、勞保、公教保、軍保等的國民，這些條件不會變動。