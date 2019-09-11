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強化雙語教育 中市府增聘外師、雙聯學制多管齊下

2019-09-11 00:00文／ 台中市政府

因應國際化浪潮，台中市政府教育局增聘合格外師、加強雙語師資培育、落實雙聯學制、成立國際雙語實驗班等，幫助學生培養英語能力，今年暑假更首次辦理市內英語教師初階、進階及高階成長研習，為大台中雙語教育奠定良好根基，進一步幫助學生接軌國際。

南屯區春安國小外師為三年級學生導讀英語繪本。 圖／台中市政府 提供
南屯區春安國小外師為三年級學生導讀英語繪本。 圖／台中市政府 提供
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今年初台中市外師人力為23人，教育局積極動用第一預備金增聘2名外師，目前外師人數為25人，預計明年起逐年編列經費增聘外師至35人、110年增至45人、111年增至50人；聘用的外師均是在國外已取得教師資格或具教學經驗者，每名外師每年編列140萬經費，有外師進駐的學校，每周提供2堂英語課程。

潭子區頭家國小外師分享南非文化，讓學生勇於開口，師生互動熱絡。 圖／台中市政府 ...
潭子區頭家國小外師分享南非文化，讓學生勇於開口，師生互動熱絡。 圖／台中市政府 提供
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教育局也透過媒合私校外師，採分區方式，讓更多學校學生受惠，今年補助49 所公立學校與13所私立學校合作辦理暑期英語營隊課程，並邀請外籍教師協助，受惠學生約8,500人次。

在加強英語師資培育方面，將培育全英語教學公費生，鼓勵成立專業雙語教育社群，並持續辦理各類研習，提升教師雙語教育；今年暑假台中市首次辦理市內英語教師初階、進階及高階成長研習，助教師精進相關教學技巧。

外師於本局辦理之暑假英語國際生活營介紹埃及文化，擴增學生視野。 圖／台中市政府 ...
外師於本局辦理之暑假英語國際生活營介紹埃及文化，擴增學生視野。 圖／台中市政府 提供
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在落實雙聯學制部分，教育局協助學生至國外學校進修或在台中市學校修習雙方課程，並於符合雙方畢業資格後，取得兩校畢業證書，讓學生在地升學取得國外文憑。台中二中和惠文高中分別和美國及加拿大的學校合作，目前台中二中已有32位學生參加這個計畫，惠文高中則將在明年啟動。

北區中華國小外師利用晨光時間入班說故事，以生動之方式展現故事內容。 圖／台中市政...
北區中華國小外師利用晨光時間入班說故事，以生動之方式展現故事內容。 圖／台中市政府 提供
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而在強化國際學生交流方面，則是擴大結盟接軌國際名校，與瑞士知名中學及大學簽署雙聯文憑及獎學金MOU。凱撒里茲大學及格里昂高等教育學院分別提供高額獎學金。與萊辛中學簽訂MOU中，規劃萊辛中學的雙聯學制計畫，參加的學生可取得申請美、加和英國大學的資格，該校並提供高額獎學金。而台中市有30校與全球55所學校簽訂姊妹校，進行教師交流、交換學生、教學研討會、進行研究計畫及文化慶典活動等。各校也積極和扶輪社合作引進交換學生，目前有28位交換學生在台中市學習。

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