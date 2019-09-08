親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
韓國瑜話題不斷
各黨布局拚立委
政治
軍事
綜合

中秋節將至！一張圖看未來一周天氣 降雨暫歇到這天

支持台灣入WHA 年輕人組協會發聲

2019-09-08 20:46台灣醒報 記者張元融╱台北報導

姜冠宇（中）成立台灣世衛外交協會，高雄市議員黃捷（右）與前衛生署署長涂醒哲（左）...
姜冠宇（中）成立台灣世衛外交協會，高雄市議員黃捷（右）與前衛生署署長涂醒哲（左）到場支持。（photo by張元融／台灣醒報）
分享
跨界年輕人組成「台灣世衛外交協會」，向世界各國爭取「支持台灣加入WHA」！在中國的施壓下，我國已第3年未收到世界衛生組織大會（WHA）的邀請函，台北市立聯合醫院主治醫師姜冠宇8日組織年輕團隊成立「世衛外交協會」。到場支持的前衛生署長涂醒哲說：「民間推力，讓政府可借力使力！」

展現醫衛軟實力

台灣世衛外交協會表示，他們是一群（30～40名核心成員）「熱衷國際衛生議題的醫衛青年」，整合醫衛人員與國際關係、語言翻譯、設計等領域的人才，統合成「結合台灣醫療技術和資通訊科技」的平台，向國際證明「台灣醫療衛生經驗與新創科技的軟實力」，及具有加入世界合作框架的實力。

「肯定外交部與衛福部參與WHA的努力。」發起人姜冠宇坦言，過去曾自籌發起募資到WHA（瑞士日內瓦）周邊展示台灣醫療技術，政府都有給予相關協助，他從中發現官方確實也有許多不得已的難處，因此希望民間NGO可以打破官方無法突破的瓶頸，也就是「互有長短的NGO、公部門，可以截長補短。」

涂：努力會有效

「政府並非鐵板一塊，需要NGO去衝撞，讓政府可以借力使力。」涂醒哲表示，政府從數十年前的抵制、被動、半被動，再到民進黨的主動，就是NGO推動的成果，「慢慢努力就有效」，而若明年蔡英文連任總統，會更有效。他也提到，大家都以為只有醫療是軟實力，其實在衛生的疫苗注射領域等，國際很希望向台灣學習。

【更多精采內容，詳見

WHA涂醒哲
U值媒強力徵求，熱血教師大力發聲！萬元獎金等你來領！

相關新聞

參與國際醫療 前駐外人員：不應侷限世衛大會

2019-09-08 21:06

青年站出來 世衛外交協會期讓台灣醫療被世界看見

2019-09-08 12:35

【即時短評】專案非常態 治安績效不是變魔術

2019-09-07 21:17

從《荀子》看我們與惡的距離 認識不同樣貌的人心與人性

2019-09-05 13:55

世界兩大霸權之爭；經貿金融與5G科技之戰

2019-09-05 13:55

台德炒鍋大ＰＫ 霸主出爐 牛頭牌五大優點完勝

2019-09-02 00:00

熱門文章

韓國瑜失言的「25分鐘」 救形象只剩最後一招…

2019-09-08 08:00

鐵了心挺韓？ 顏清標一紙聲明與王金平「兄弟情逝」

2019-09-08 13:42

新北造勢 韓國瑜婉謝國民黨組織動員

2019-09-08 09:01

韓國瑜三重造勢 主持人高喊「超過30萬人」

2019-09-08 19:43

影／韓國瑜新北造勢一早就擠爆 韓粉揮旗喊凍蒜

2019-09-08 11:30

郭陣營：看到朱、侯不出席 才知韓國瑜今晚造勢大會

2019-09-08 11:37

東山島模擬奪台操演遭颱風頓挫 共軍遭嚴厲指責

2019-09-08 12:22

影／支持蔡英文後改口？ 湧蓮寺：這屆韓國瑜一定當選

2019-09-08 16:34

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top