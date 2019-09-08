支持台灣入WHA 年輕人組協會發聲

2019-09-08 20:46 台灣醒報 記者張元融╱台北報導



姜冠宇（中）成立台灣世衛外交協會，高雄市議員黃捷（右）與前衛生署署長涂醒哲（左）到場支持。（photo by張元融／台灣醒報） 分享 facebook 跨界年輕人組成「台灣世衛外交協會」，向世界各國爭取「支持台灣加入WHA」！在中國的施壓下，我國已第3年未收到世界衛生組織大會（WHA）的邀請函，台北市立聯合醫院主治醫師姜冠宇8日組織年輕團隊成立「世衛外交協會」。到場支持的前衛生署長涂醒哲說：「民間推力，讓政府可借力使力！」

展現醫衛軟實力

台灣世衛外交協會表示，他們是一群（30～40名核心成員）「熱衷國際衛生議題的醫衛青年」，整合醫衛人員與國際關係、語言翻譯、設計等領域的人才，統合成「結合台灣醫療技術和資通訊科技」的平台，向國際證明「台灣醫療衛生經驗與新創科技的軟實力」，及具有加入世界合作框架的實力。

「肯定外交部與衛福部參與WHA的努力。」發起人姜冠宇坦言，過去曾自籌發起募資到WHA（瑞士日內瓦）周邊展示台灣醫療技術，政府都有給予相關協助，他從中發現官方確實也有許多不得已的難處，因此希望民間NGO可以打破官方無法突破的瓶頸，也就是「互有長短的NGO、公部門，可以截長補短。」

涂：努力會有效

「政府並非鐵板一塊，需要NGO去衝撞，讓政府可以借力使力。」涂醒哲表示，政府從數十年前的抵制、被動、半被動，再到民進黨的主動，就是NGO推動的成果，「慢慢努力就有效」，而若明年蔡英文連任總統，會更有效。他也提到，大家都以為只有醫療是軟實力，其實在衛生的疫苗注射領域等，國際很希望向台灣學習。

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