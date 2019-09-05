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關懷獨居長者有功 中華郵政表揚郵差

2019-09-05 15:14台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導

總統蔡英文（中）表揚基層第一線郵差，激勵其服務民眾的士氣。（photo by 祝...
總統蔡英文（中）表揚基層第一線郵差，激勵其服務民眾的士氣。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）
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全台郵差一直以來在送信之餘，都主動探望關懷鄰里獨居長者。為表揚基層郵務人員的辛勞，以志工照顧獨居長者的貢獻，5日於中華郵政舉行績優楷模表揚大會，總統蔡英文也親臨肯定。交通部長林佳龍承諾，去年144億盈餘將體恤基層，調薪1~3%將追溯至元旦，員工們都開心鼓掌。

中華郵政97年起鼓勵員工發揮「郵人好種福、喜心多服務」精神，於投遞途中主動關懷獨居長者，107年度達到78,951人次，11年共累計達650,669人次。

服務網遍及全國

中華郵政董事長吳宏謀表示，因應科技進步帶來的衝擊，中華郵政發展智慧物流、數位金融、資產活化，配合國家政策、善盡企業責任，為社會關懷密切跟部會合作。中華郵政非常接地氣，物流、金流、商流，服務網末梢遍及全國。

吳宏謀說，中華郵政跟農委會合作，讓輕農小農在生產時沒後顧之憂，幫他們行銷。有些產品有季節性、地域性，沒辦法在一般便利商店上架，也幫助他們上架。

在公益長照方面，也將釋放營業空間，活化、轉型、再利用，仰賴第一線投遞同仁，在工作之餘以志工身分關懷獨居長者，今年底預計突破9萬人次。

部長承諾加薪

交通部長林佳龍表示，中華郵政已經邁入123年，為體恤大貨車、小貨車及機車快包投遞同仁在中秋節前投遞包裹的辛苦，將為員工調整1%~3%的加給，且追溯到今年1月1日，台下員工響起熱烈掌聲。且為關懷獨居長者，設立20幾處長照據點。為照顧小農，利用郵政商城、假日物流機制，讓生鮮蔬果得以順利銷出，都是對社會責任的回饋。

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