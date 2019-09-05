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從《荀子》看我們與惡的距離 認識不同樣貌的人心與人性

2019-09-05 13:55文／ 臺灣大學進修推廣學院

圖／臺灣大學進修推廣學院 提供
圖／臺灣大學進修推廣學院 提供
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談到荀子，多數人想到的便是性惡論，然而，荀子究竟是什麼樣的一位思想家，您所知道的荀子，是他的全貌嗎？您是否真得理解人性？臺大進修推廣學院特敦聘臺大中文系趙飛鵬教授開辦「《荀子》與現代人生」課程，自108年10月17日起，每週四晚間授課，共計7堂課。歡迎對中國思想哲學或人性管理有興趣者把握9月25日前完成報名繳費，享學費優惠。

孟子的性善論與荀子性惡論之千年辯論，影響了後人的既定印象，彷彿荀子就是一位嚴厲的批判者，看到的只有人之惡性，需要以禮法約束管教。由於荀子主張實踐「禮法」，其極端化與法家同調，又主張「性惡」，與孟子「性善」之說對立。特別是荀子的學生李斯曾是秦始皇「鞭撻六國」、「焚書坑儒」等政策的規劃與執行者，令儒者深惡痛絕，連帶使得後人對荀子有諸多不滿，進而刻意疏離其理論學說。

然而《史記》將孟子、荀子並列於一傳，說明司馬遷客觀的評價荀子的地位。漢代以後，儒學成為官學，孔、孟地位不斷提昇，荀子卻依然被冷落，直到近代，社會的思想觀念改變，重視、研究荀子的人開始多了起來，荀子思想的價值也得到重新評估。其箇中原因，值得我們探討。

事實上，荀子對自然的看法似乎更符合現代科學的精神；其主張「天行有常」，把自然現象看做天的運行規律，是客觀的存在，與社會人事無關；故「人定勝天」，認為主動權在人，社會秩序的好壞其實是每個人所作所為的整體呈現。而「化性起偽」，指出人的善是人為的，故稱「偽」，人可以為善，也可以作惡，「作惡」是任憑慾望擴張，「為善」則是約束自身慾望，接受教化並遵循禮法，成為一個善人，同時建立良善的社會。現代社會自由開放，但不代表沒有任何節制；若任憑人性慾望發展而任意妄為，必將影響他人自由；人若要繼續享受自由，個人就要相當程度配合社會的規範。

臺大進修推廣學院開辦的「《荀子》與現代人生」課程，共計7堂課，主講者趙飛鵬教授將帶領修課學員一起重新探索《荀子》對現代社會的意義與價值；想進一步瞭解該課程，請上【臺大推廣教育網】查詢，或致電(02)2362-0502洽詢。

「《荀子》與現代人生」

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