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放任雞蛋價格暴漲 農委會遭監院糾正

2019-09-04 17:21聯合報 記者程嘉文╱即時報導

今年年初傳出雞蛋短缺，零售價格攀升至每公斤70.07元，不僅創十年新高，而且各種臆測甚囂塵上，造成市場人心惶惶。監察院財政與經濟委員會今天通過監委章仁香、楊美鈴及陳慶財的調查報告，對農委會提出糾正。

監委指出，雞蛋為國人主要消費之蛋品，年產量超過75億顆，國人平均每人每年雞蛋消費量已超過318顆，幾乎天天吃蛋，名列世界前茅，行政院消保處亦將雞蛋列為訪價的17項民生物價之一。消保處於107年6月迄108年3月共19次零售端雞蛋價格實地訪查中，有13次漲幅超過10%，再綜合畜產會「畜禽產品物價統計月報」等資料，顯示相關短缺及漲價跡象早於107年下半年逐漸顯現；然而農委會事前既未及時掌握先機並積極調控，放任雞蛋短缺，價格持續攀升半年以上，復於108年2月份率爾發布「近期蛋價無明顯波動」、「造成近期缺蛋之原因眾多」等兩份前後矛盾之新聞稿，明顯未善盡主管機關調控職責，亦有斲傷該會專業形象及徒增社會大眾疑慮之虞，核有違失。農委會亦坦承過去處理缺蛋之經驗較少，但已研擬相關改進措施避免再次發生。

對此，調查委員強調，唯有詳實探討並分析缺蛋之原因，才能避免重蹈覆轍，同時也有必要對民眾充分說明；農委會提出諸多原因並指為綜合性因素雖非無憑，惟對外說法及論證莫衷一是，有失嚴謹，不無招致推卸責任之訾議；其中部分原因縱屬天災或氣候因素，惟依「農業發展條例」第60條，主管機關仍有在天然災害後協助農民迅速恢復生產之職責，本案卻長達半年以上未能恢復產能，農委會實有就相關復產輔導及整體產業避險措施通盤檢討之必要。

此外，針對外傳106年馬立克疫苗失效亦為本次雞蛋短缺之遠因，監委進一步說明，經過影響時間分析、四所受該會委託之學術機構及養雞協會查報資料綜合研判，部分雞隻因疫苗效力降低而死亡，原因或許是疫苗保存及施打作業未臻嚴謹，但並無充分證據證明與108年初雞蛋短缺有關；但國內蛋種雞場僅有5家，而案涉之「海蘭」雞種又占國內養殖量約47%，為避免蛋雞產業暴露於相關疫苗接種隱藏風險之下，監委認為農委會應強化外部監督機制而加以控管，農委會亦允諾加以改善。

至於108年2月傳出超過46萬顆雞蛋驗出芬普尼，並在農委會通報衛生福利部食品藥物管理署前即流入市面之情事，監院調查指出農委會於雞蛋之芬普尼殘留檢驗流程設計未臻周妥，事發後農委會雖已積極檢討檢驗流程，監委章仁香、楊美鈴及陳慶財仍呼籲農委會，應督促相關機關落實辦理並妥為檢討檢驗單位人力物力，以求有效防堵芬普尼殘留雞蛋危害國人健康之風險。

農委會疫苗
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