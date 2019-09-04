移工悲歌／失聯移工就醫死亡 人團：籲保障醫療權

2019-09-04 13:24 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



一名32歲的印尼籍看護Sri，去年8月22日離開雇主處後，與同樣逃逸的同鄉男友非法受雇於一處建築民宿，某日Sri因肚痛難耐到竹山秀傳醫院就醫，同鄉男友因為院方通報逃逸外勞遭警方逮補，之後Sri卻在醫院死亡，台灣人權促進會今天赴監察院陳情，訴求失聯移工也應免於恐懼，享有即時有效的醫療權利。

台灣人權促進會副秘書長施逸翔表示，失聯移工違反的是《就業服務法》，其所受到的處罰也只是行政罰，但台灣政府卻透過所謂的「祥安專案」，動用到國安單位與軍警人員跨部會地將失聯移工視為必須杜絕的「犯罪者」。2017年近距離射向越南移工阮國非的九聲槍響，僅稍稍讓社會大眾開始看到失聯移工作為一個人背後的血淚故事，但因種種原因選擇與原雇主失聯的所謂「逃跑外勞」，其污名與歧視標籤仍未完全褪去。

施提到，這位32歲來自印尼的移工Sri Kodriawati，在選擇與原雇主失聯，並與同樣為移工的男友逃逸之後，因為生病就醫，警察先把男友帶去警察局，之後不久，Sri就在後來送診的大醫院被檢察官開立死亡證明。這過程中Sri有沒有接受急救治療？為何檢察官的驗屍證明中死亡方式為何記載為不詳，種種疑點，民間團體認為有必要來到監察院進行個案陳情，也希望政府相關單位採取積極措施，確保失聯移工也應免於恐懼享有即時有效的醫療權利。

宜蘭縣漁工職業工會 法律顧問、執業律師黃昱中也表示，就我國明定的醫療法規定，院方遇到危急病人時，醫院是應該給與適當急救，但不知是誰先通報失聯移工，院方應該以急救病人為優先，院方怎麼做出這樣的處理？無法免責醫療法的義務。

桃園市群眾服務協會移工服務暨安置中心主任汪英達說，失聯移工並不是罪犯，之所以外勞逃跑，大部分是因為雇主剝削、還有法令的不完善，汪提到，許多女性移工懷孕之後，都被迫成為失聯移工，這是我們的制度害人變成無證移工，不能以對待刑事罪犯的規格去追捕他們，但很遺憾，政府到現在還是這樣。