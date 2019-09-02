僑生技職專班人數攀升 成果豐碩

2019-09-02 09:12 聯合新聞網 台北訊



僑生技職專班端午節包粽活動。圖／僑委會提供 分享 facebook

108學年度僑生技職專班即將於9月開學，新生已陸續抵達臺灣，參加學校的新生訓練，滿懷欣喜迎向來臺求學追夢的新里程。

僑委會委員長吳新興表示，今年來臺就讀3+4僑生技職專班僑生突破2,000人，該專班開辦五年以來人數成長達7.5倍，高雄中山工商是僑生人數最多的學校、其次是嘉義萬能工商、新北市莊敬高職分列二、三名。吳新興表示目前僑生技職專班高職端畢業生75%選擇繼續升讀科技大學，這些僑生對來臺求學充滿期待，也積極學習一技之長，甚至考取丙級、乙級證照，未來無論選擇留臺工作或者返鄉投入臺商企業或當地業界服務，都可為自己的未來職涯及事業發展加分加值。

僑生技職專班餐飲科課程老師示範解說。圖／僑委會提供 分享 facebook

來自緬甸的姜吉回今年就讀樹德家商三年級美容科，她表示第一年剛來臺灣的時候充滿新鮮感，學校導師及實習廠家特別照顧僑生，現在她已經適應臺灣的生活，會講基本臺語，多學習了一種語言，幫助工作順利進行；且並透露自己身為僑生技職專班一員的學習經驗與心得，肯定實習課程循序漸進，內容從基礎到高階都非常實用，有效幫助同學將課堂所學的技能運用到職場。姜同學興奮地宣示自己目前已經考取兩張丙級美髮證照，對來臺灣升學充滿信心，畢業後將繼續升讀樹德科大整體造型科，學習更進階的美容專業知識，為未來回國創業累積能量。

崑山科技大學資訊系二年級專班僑生唐發生說，從越南到臺灣已經四年多，臺灣讓他大開眼界，個人無論在專業知識及人際關係等層面都成長許多，在機械公司實習，課餘也在餐飲店打工，更考取電腦硬體乙級及丙級證照，同時通過華語文能力測驗；他認為臺灣的學習及工作環境都相當完善，大學畢業後規劃繼續留在臺灣工作。

吳新興指出，僑委會配合政府新南向政策，從103年起推動3+4僑生技職專班，以「育才、攬才及留才」為目標，結合臺灣成功的高職三年+科大四年技職教育優勢，提供東南亞地區家庭經濟弱勢僑生學習一技之長，完成高職及大學教育，增強個人職涯競爭力及潛能之機會，鼓勵渠等返回僑居地投入職場，成為我國臺商與僑居國之平臺，或留在臺灣為我企業所用，對挹注國內優質技術人才做出貢獻。

108年3+4僑生技職專班承辦高職學校由五年前的2所增加至14所，來臺學生也逐年攀升，從103年來臺升讀學生計281人到108年增加達2,000人，反映該僑生技職專班已成為東南亞國家中學畢業學生出國求學之熱門選項之一。而為提升專班辦學質量，僑委會也鼓勵畢業僑生考取專業檢定，至108年考取丙級以上證照的專班僑生達2,076人，足證建教合作對技職人才培育之成效顯著，堪為我國對外招生亮點。

僑生技職專班餐飲科實習實作課。圖／僑委會提供 分享 facebook

據了解，僑生技職專班招收新南向地區初中畢業僑生來臺就讀，採輪調方式，3個月在校上課、3個月在廠實習，以臺灣技職教育優勢，培育產業所需優秀專業技職人才。108學年度開辦電子科、資訊科、餐飲科、美容科、電子商務科、資料處理科、汽車科及時尚造型科等科別，提供僑生多元選擇，以「學中做、做中學」之模式，建立僑生產業人才培育機制，落實技職教育務實致用的目標。實習期間工作津貼由我國基本薪資起算，並且持續累積年資及技能，同時配合企業原有晉陞加薪制度，僑生同學可透過努力學習成長，獲得更好之報酬。除此之外，僑委會與各承辦高職約定，絕不經由人力仲介招生，絕不允許勞力剝削僑生的不法行為，若有違犯者，將排除招生之行列。各校均能遵守約定，迄今狀況良好。

僑委會長期透過僑教政策，65年來已在全球培育超過13萬名以上的僑生，這些留臺校友心向臺灣，都是支持關懷臺灣的海外力量，為臺灣對外發展貢獻甚鉅。未來，僑委會將繼續依照相關法規，輔導學校專案管理教學品質，培育更多僑生專業人才，創造我國與僑居國經濟政策雙贏局面。