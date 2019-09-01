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赴金門深度報導豬瘟 網媒記者獲首獎

2019-09-01 19:26台灣醒報 記者張元融╱台北報導

前行政院長張善政，1日為「108年社會光明面新聞獎」頒獎。（photo by張元...
前行政院長張善政，1日為「108年社會光明面新聞獎」頒獎。（photo by張元融／台灣醒報）
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「該篇由網路記者寫成的豬瘟報導，全篇有十幾萬字，不給獎不行。」評審團主委黃肇松說。台北市新聞記者公會於1日「九一記者節」頒發今年首度開放網路媒體參賽的「108年社會光明面新聞獎」；平面新聞報導類，由網媒「上下游文化工場」記者林珮君的《金門非洲豬瘟之戰：不能輸的戰地前線》獲得首獎。

赴金門前線採訪

評審團對《金門與非洲豬瘟之戰》下的評語為：「針對非洲豬瘟防疫議題，林珮君遠赴金門採訪海岸線同生化戰爭的防疫工作實況，並透過巡按、守城、重兵、應戰、衝擊等5部曲，生動刻畫防疫的必要性與一線防疫工作者的辛勞，充分發揮新聞媒體第一線的採訪監督功能。」

「非洲豬瘟疫情隔海環伺，對岸不時飄來染疫海漂豬...」該系列報導共5篇，記者林珮君實地走訪金門，採訪日夜守護海岸線的岸巡弟兄、神情緊繃的檢疫官、處理海漂屍體的防疫人員、當地豬農與食品業者。透過新聞報導，描繪最真實的防疫戰況，傳達「前線作戰更須後方齊力關心」的意念。

「台灣養豬業甫經歷口蹄疫拔針里程碑，但非洲豬瘟卻來勢洶洶，採訪期間親眼見證到第一線防疫人員的艱辛，只是多數台灣人因地理隔絕而沒有看到。」林珮君發表得獎感言說：「本專題僅向國內全體參與防疫的人員致敬，感謝他們投身抗戰的付出，也希望政府重視人力不足的困境，給前線更多資源。」

張善政讚有深度

現身頒獎的韓國瑜國政顧問團總召張善政給評語說：「今年社會光明面新聞獎的獲獎作品都很有深度，特別是平面報導類首獎遠赴金門深度報導豬瘟議題，還有其他深入偏鄉的報導，都特別不容易。」

「為了順應媒體趨勢，今年首度開放平面類網路媒體參賽。」平面媒體類評審團由中國時報前社長黃肇松與文化大學新聞傳播學者王毓莉、莊伯仲3人組成；此外，電視類、廣播類評審團由學者洪瓊娟、賴祥蔚擔任召集人。黃肇松說：「3大類的評審團要審共143件作品，雖然辛苦地如同記者工作，但其實也很享受。」

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非洲豬瘟金門
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