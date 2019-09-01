綠建築總是太熱卻不能裝冷氣? 學者：是迷思

2019-09-01 01:59 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



台灣近年推動綠建築，不少公有建築標榜是「無空調綠建築」，啟用後卻因太熱必須裝冷氣，被民眾質疑「綠 建築『破功』」。學者指出，綠建築標章從未要求「無空調」，綠建築應「舒適和省能並重」，設計省能的空調，反而是綠建築鼓勵的目標。

政府規定公有建築經費五千萬元以上必須為綠建築。花蓮火車新站去年啟用，近日被旅客抱怨無空調的站內高溫讓人無法忍受、站前迎賓傘又熱又無法遮風避雨。台鐵回應指出，原始建築設計已申請綠建築標章、無法擅自改變，裝設冷氣亦有難度。

屏東縣2016年推出多棟綠建築，啟用後卻頻出狀況，包括屏東車站因採綠建築工法漏雨嚴重、屏東警察分局為申請綠建築標章不裝冷氣，拘留室熱到犯人要求趕快移送，只好趕緊加裝冷氣。引來網友質疑綠建築是「超級愚蠢的設計」，根本不適宜台灣炎熱多雨的天氣 。

行政院新莊聯合辦公大樓號稱是國內首座取得「黃金級綠建築標章」 的公共建築，文化部四年前進駐後發現該處酷熱難當，增加空調預算後遭民眾質疑「綠建築『破功』」。 在民眾的觀念中，綠建築似乎與「不開冷氣」畫上等號。

對此，長年推動綠建築的成大建築系教授林憲德澄清，「不裝空調、 不開冷氣」是大家對綠建築的迷思，綠建築標章中根本沒有相關規定 ，何來「破功」？他表示，公有建築不裝空調並非綠建築鼓勵或要求，設計出了問題卻拿綠建築做代罪羔羊。

根據綠建築標章規定，其評分項目便有一項「空調節能設計」 。林憲德指出，在綠建築做空調，只要做好節能設計反而會得很高評分，不做空調且隔熱不良才會得低分。

「對綠建築來說，舒適和節能是並重的。」林憲德指出，極端氣候加劇，台灣的建築空間除了倉庫、廁所、停車場等「非居室空間」可不裝空調，其他空間不裝空調，難以度過夏天。建築申請綠建築標章，非居室空間的空調項目不必評估，其他空間若裝空調，則必須評估空調效率、保證運轉符合節能。

設計北投圖書館、花博等綠建築成名的建築師張清華表示，綠建築的基本標準應當是「舒適」，讓人與萬物都很「舒適」。

近年台灣許多標榜「無空調綠建築」的車站遭民眾質疑「很熱」，張清華認為，車站量體大、設空調的機電設備和電費費用驚人，「無空調」應該是業主的期待。建築師可以先用「無空調」設計，但若發現在舒適的基本要求下無法達到「無空調」，就必須轉向節能的空調設計。