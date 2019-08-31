泰菲汶俄來台免簽延長 3年檢討1次

2019-08-31 00:37 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ／台北報導



政務委員張景森召開跨部會會議，決定延長試辦泰國、菲律賓、汶萊和俄羅斯旅客來台免簽。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

因應中國大陸限縮陸客自由行來台，行政院政務委員張景森召開跨部會會議，決定延長試辦泰國、菲律賓、汶萊和俄羅斯旅客來台免簽措施，擬從現行每年檢討，延長為三年檢討一次。

張景森指出，台灣觀光產業「已轉型一半」，馬政府時期，陸客最多一年有四百十九萬人次，去年降低至二百六十九萬人次，預估明年續降到一百四十到一百六十萬人次，「未來五年將是台灣觀光業轉型的關鍵期」；政府會全力協調銀行、調度資源，協助業者撐過難關，希望二○二四年完成觀光產業轉型，達到不依賴陸客、開發其他國際客源、提高台灣觀光水準到國際級的目標。

至於先前傳出可能對印尼、越南來台觀光開放免簽，會中認為印尼及越南來台逾期居留情況偏多，因此決定暫時不宜免簽，但會簡化「觀宏專案」團客來台申請流程；由觀光局駐外辦事處審核後，直接送外交部駐外館處核發簽證，省去送回我國觀光局的程序，可節省約兩周作業時間。

而為遏止部分東南亞旅客來台後逃逸或逾期居留的情況，張景森也指示內政部移民署參考日本、韓國的做法，研議提高入出國及移民法的罰則。

有關台北市政府日前在行政院會建議開放卡達或阿拉伯聯合大公國等中東海灣國家觀光免簽，張景森表示「尚在研議中，還沒有定論」。

張景森前天召集外交部、交通部、內政部等相關單位，召開跨部會促進觀光會議。他表示，會中達成三項決議：第一是旅宿業者反映無法負擔房屋稅及地價稅的累進稅率，已指示交通部邀集財政部及各地方政府等相關單位，研議修正土地稅法，在五年緩衝期限內稅率以千分之十計算。

第二是因應旅宿業者融資需求與困難，交通部將邀集財政部、經濟部、金管會與銀行公會研商，提出紓困機制與通案處理原則；第三是交通部研議從觀光發展基金匡列一定額度，委請中小企業信用保證基金，辦理旅宿業者新申請貸款的信用擔保。