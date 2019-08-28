TEDxWeekend壓軸台北 總統也想開講

2019-08-28 20:05 台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導



總統蔡英文與主辦人李欣龍博士合作愉快，臨別前仍不忘駐足多聊幾句。（photo by 祝潤霖／台灣醒報） 分享 facebook 總統蔡英文28日參加TEDxWeekend啟動聚會，在The School of Life Taipei人生學校，預告台北市將成為10週年慶祝的壓軸場！TEDx大使也是主辦人的李欣龍博士說，希望大家都來參與這場社群盛會。蔡英文總統表示，羨慕TED講者的台風，並期待能成為受邀嘉賓。

羨慕TED講者

總統蔡英文表示，對TED只有「羨慕」兩個字，每一個人講話都帶有自信，講話非常的簡潔，並幽默自嘲：「最重要的是都沒有看稿（眾笑）！」自己最大的考驗就是不能不看稿，「幕僚還說如果今天要看稿、就不要去TED。（眾又笑）」她表示，有看過臉書創辦人講女性領導人的TED影片，激勵了很多女性職場人士。

總統蔡英文表示，對TED講者的自信只有「羨慕」兩個字。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

蔡總統分享心得，現代社會講求的是相互說服跟理念的傳達，TED的演講不是一種個人秀或表演，並對自己的中英文夾雜打趣說：「但現在是不能把中、英文一起講（台下大笑）。」把競選對手韓國瑜的時事梗虧了一下。

蔡英文總統說，很多人有在不同語言環境求學的經驗，關鍵在第一次認識這個字時，是用什麼語言碰到它，一輩子想到時就會用那個語言來表達。當初她學成歸國後，還要練習把國外學到的翻譯成中文。當了政治人物以後常常要用稿子，因為要謹慎、不能隨興，有很多專業領域的東西更要謹慎。

總統蔡英文與TED社群合影，前交通部長賀陳旦（白髮）與作家平路（蔡右下）也入鏡。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

社群參訪、共享經濟

主辦人李欣龍博士說明TED新世代的理念：國家的發展不是只有財富，而是樂活經濟的概念；不再只追求成長、更追求繁榮；本來是擁有、升級成享有，以「共享經濟」尋求充實與成就感。

李欣龍並為蔡總統解釋，「Ｘ」代表在地化、社群化，也代表「未知」、無限大的可能性。11月將在台灣舉辦壓軸場，將有來自世界各地精英約500個人、51個國家代表來訪，以實地的參訪活動探索城市的精神。

TED的魅力連演藝圈都想取經，（右起）網紅羅琳與李庭萱也加入社群增進氣質。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

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