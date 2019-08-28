支持綠獎參賽者 網路投票可抽獎

2019-08-28 16:03 聯合新聞網 有故事／提供



2019年第四屆綠獎徵件活動已進入網路人氣獎投票階段，即日起至 9月22日，每天都可以投票支持三項最喜歡的綠獎計畫，幫助喜歡的環保團體獲得1萬元的網路人氣獎金。請大家至官網投票支持喜歡的參賽者，並且截圖，於綠獎FB粉專留言，就有機會抽得「夏日創意綠獎品」。

第四屆綠獎徵件活動之網路人氣獎投票，不僅可以支持喜歡的參賽計畫，投票後截圖，於綠獎FB粉專留言，就有機會抽得「夏日創意綠獎品」。 有故事／提供 分享 facebook

獎品包括：卡娜赫拉馬克杯組20名、摺疊攜帶的伸縮杯1名、三合一檜木環保餐具筷叉匙組2名、「親水泥．神奇吸水杯墊」2名，以上獎品1人至多1份或1組。詳情請看https://ecoechoaward.com，或追蹤綠獎粉專：https://www.facebook.com/ecoechoaward/。

綠獎每年向環保團體徵求最具永續價值，最具落實力度的生態環境計畫，活動包括網路人氣獎，此獎總獎金新台幣5萬元，即在綠獎官網獲投票數最高的前五個單位可獲獎，獎金分別為新台幣1萬元，同時開放網路票選，讓大家一起關注環境生態。

活動期間，每人限用一個Facebook帳號投票，一天限投給三位參賽者，一個帳號在臉書至多有一次抽獎機會，在官網每天至多可以投三票，但不能重複投給同一位參賽者，投票有三個簡單步驟：

❶ 至綠獎官網投票 https://ecoechoaward.com。

❷ 截圖投票畫面，並在貼文下方留言。

❸ 標記2位朋友，並留言「@朋友A @朋友B 綠行動動起來，投票支持綠獎，一起抽大獎！」

單一機構若投兩件計畫，且皆獲得網路票選前三名，將只取一名（以最高票計算），單一機構不得重覆得獎。

若發現惡意灌票，例如開多重FB帳號投票、於短時間異常多筆參與行為、透過任何電腦程式蓄意灌票，或有不正當獲取票數之行為（例如買票），經主辦單位查證屬實，將取消投票者的投票及抽獎資格，由上述惡意灌票及不當行為所獲之票數，也將作廢。