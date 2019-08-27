不滿北律指配合統戰 律師全聯會強烈譴責

2019-08-27 16:49 中央社 台北27日電



台北律師公會日前指出，律師全聯會前往中國參加「第8屆兩岸和平發展法學論壇」是消極配合中國統戰作為。律師全聯會今天表示，北律濫行指摘，恣意詆毀，須強烈譴責。

中華民國律師公會全國聯合會8月21日至23日，參加由海峽兩岸關係法學研究會主辦的「第8屆兩岸和平發展法學論壇」。

台北律師公會（簡稱北律）24日指出，中國國台辦主任劉結一利用「第8屆兩岸和平發展法學論壇」，強將和平統一的政治主張加諸於兩岸法學界，顯然違背兩岸交流的基本精神，且亦陷相關參與者及未參與活動的法學界成員於不義，北律無法苟同。

北律表示，中華民國律師公會全國聯合會竟消極配合，自甘淪為中國統戰及矮化我國國格的工具，北律表達反對律師全聯會消極配合中國統戰作為的立場及深切的遺憾。

律師全聯會今天則表示，本次法學論壇只是單純法學交流，中國方面並未要求我方對於任何政治主張表態，我方更不可能會有任何相關表態，北律指稱全聯會消極配合，自甘淪為中國統戰及矮化國格，實屬誣衊之詞。

全聯會表示，劉結一雖出席致詞，但我方人員事前並不知致詞內容，當時亦無任何附和表態，豈容誣稱我方人員消極配合，淪為統戰工具，北律不明就裡，率爾強扣他人帽子，顯然欠缺作為一個公會應有的泱泱風度，更有損法律專業人士基本品德之虞。

全聯會還指出，北律不僅自身參與兩岸交流活動，亦有多位會員參與兩岸交流活動，台北律師公會理監事承載全體會員的期待，代表公會發言時，更應審慎以對，避免造成律師界的撕裂。