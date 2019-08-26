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如廁、住宿 台鐵女司機最頭痛問題

2019-08-26 01:04聯合報 記者曹悅華／台北報導

台鐵新任司機員受訓情形。 圖／台鐵局提供
台鐵新任司機員受訓情形。 圖／台鐵局提供
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台鐵局近期錄取三名女司機員，將有十七名女性司機員，不過也僅占台鐵司機員的百分之一。雖然台鐵早在七年前就已有女司機員，但身處陽盛陰衰的職場環境中，女性仍面臨許多問題，第一關就是硬體趕不上職場性別變化的速度。台灣鐵路企業工會舉例，女性司機員在上班時最困擾的是如廁問題，另外就是住宿問題，都需要解決。

台鐵局說，司機員受訓流程，須鐵路特考機檢工程科錄取，實務見習四個月，待通過體檢和適性測驗，再花四個月從員訓中心司機員班結業，接著經過機車助理四個月、學習司機員一年歷練，通過審查報交通部取得國營鐵路列車駕駛執照後，才可單獨駕駛列車。

本身也是司機員的台鐵企業工會文宣組組長吳長智表示，開車期間上廁所，以女性司機員較不方便，男性可用塑膠袋就地解決，女性只能趁開車前先上，或利用停車等待會車時去上。以電聯車為例，有二到六分鐘時間；至於新自強號，則可利用中途停靠站的時間來上廁所，環境整體上比以前好。

一位上線數年的台鐵女司機員則認為如廁問題不大，養成開車前就先上廁所的習慣，行車時多少會減少喝水，多年來也習慣了；倒是讓她比較困擾的是，曾傳出男性同仁要闖入女宿情形，她盼台鐵除了在宿舍前加裝監視錄影器，還要有反針孔攝影機，會讓女性司機員休息時更為安心。

吳長智說，以往對於女性宿舍沒有多加蓋設，現有逐步改善，男女住宿有隔開，為安全起見，女性的備勤房舍前，有裝監視器。

台鐵局說，自從有女司機員後，各單位已將部分宿舍改成套房式，新建宿舍朝全部套房式設計。

台鐵宿舍列車塑膠袋自強號

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