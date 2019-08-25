8月18日至8月24日一周大事
國內：
23日：軍公教年改聲請釋憲案，大法官作釋字第781、782、783號解釋，關於軍公教退休後再任私立學校薪資超過一定金額即停俸條文，宣告違憲，應立即失效。不在聲請範圍內的退撫給與隨物價指數調整部分，大法官認為應適時調整才符正義；但對於溯及既往、信賴保護原則等主要爭議，大法官均宣告合憲。
23日：台北地檢署偵辦私菸案，認定華航空品處副總邱彰信為衝高免稅品銷售績效，決策訂購數量完全不設限，依貪汙罪之利用公用運輸工具裝運漏稅物品等罪，起訴國安局少校吳宗憲及邱彰信等共13人。
國外：
18日：美國總統川普證實，他已批准售台F-16戰機，並表示這筆軍售案價值80億美元，「很多錢、很多工作機會」，美方相信台灣在使用上會很負責任。這是1992年以來對台首宗戰機軍售案，也是近年來規模最大的對台軍售案。
20日：美俄「中程核武條約」（INF）瓦解僅半個多月，美國國防部19日就宣布，18日在加州成功試射一枚陸基中程飛彈。這是美國退出INF後，32年來首度試射因條約禁止的陸基中程飛彈，也象徵美俄、甚至全球重返軍備競賽。俄國和中國大陸外交部皆指責美國是讓全球軍事對抗升級的罪魁禍首。
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