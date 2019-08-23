在台中讀書好幸福！ 5校獲評「最美共讀站」優選

2019-08-23 11:00 文／ 台中市政府



教育部舉辦108年度「全國最美共讀站」評選，今年全國高、國中小有299校報名，台中市表現優異，計有：大肚國小、西屯國小、安和國中、文華高中及惠文高中等5校榮獲優選，全國校數最多。能獲如此佳績，是因為市府配合中央前瞻計畫，投入近2億3,000萬元預算，協助學校改善現有或新設圖書館，除了提供校內師生優質閱讀空間之外，亦開放社區居民共享學校圖書資源，讓社區共讀站成學生及社區居民心靈最佳的補給站。

社區共讀站是由學校及社區共同打造的閱讀資源共享站，西屯國小依功能將西大墩悅讀美學館劃分出閱讀區、藝文展演區、教學共備區、休閒舒活區、繪本動漫樂讀區及數位閱讀等不同區域，滿足不同讀者的閱讀需求，並與校內故事爸媽合作推動豐富的閱讀活動。

西屯國小將西大墩悅讀美學館打造成動漫樂讀區，廣受學生歡迎。 圖／台中市政府 提供 分享 facebook

安和國中及惠文高中配合國高中學生的高自主學習性，將圖書館營造猶如誠品、咖啡廳般高質感的舒適閱讀空間，並結合國際教育、工作坊、主題書展等不同面向跨域方案推動多元閱讀。

安和國中善用大面窗戶引入自然採光，打造如咖啡廳般的舒適閱讀環境。 圖／台中市政府 提供 分享 facebook

惠文高中打造茶藝教室-問知堂，推廣閱讀多元文化。 圖／台中市政府 提供 分享 facebook

在美感營造上，大肚國小結合大肚歷史意象—渡船頭，設計了船舶、航海圖及海星椅等造型閱讀空間，寓意期望孩子們，透過「閲讀」與國際接軌，放眼看世界，並秉持「閱讀不打烊、愛閱不間斷」的理念，於寒暑假期間每週一上午仍開館，歡迎親子到館閱讀，也鼓勵銀髮族及新住民們透過至補校上課時多利用共讀站，進行多元文化教學與閱讀活動。

陳淑華校長化身大肚國小-愛閱書軒-飛船閱讀特區的神秘嘉賓，為孩子們說書分享。 圖／台中市政府 提供 分享 facebook

文華高中則是呼應108課綱，將圖書館轉型成具備自主學習、閱讀活動推廣及社區共讀等具多元功能的學習空間，學校邀集教師代表、學生及愛心媽媽集思廣益，還有美術教師專業與，透過整體色彩規劃、照明與採光設計、動線與質感改造，成功使舊有傢俱融入新打造的環境空間，營造出輕柔和諧情境，並保留開館時期的老花窗作為植栽牆主視覺，象徵濃厚書香的承先啟後。 透過共讀站的閱讀推廣活動，除能提高師生的進館率，夜間開放進館也可帶動社區民眾閱覽的興趣，並可強化學校與社區之間的連結。

文華高中透過燈光及色彩規劃改變圖書館氛圍。 圖／台中市政府 提供 分享 facebook

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