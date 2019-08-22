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數位身分證 明年10月起換發

2019-08-22 23:56聯合報 記者林河名／台北報導

明年10月起換發新式數位身分證。記者陳柏亨／攝影
明年10月起換發新式數位身分證。記者陳柏亨／攝影
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行政院長蘇貞昌核定內政部「數位身分識別證─新一代國民身分證換發計畫」，確定從明年十月起，為全國兩千三百多萬國民換發「國民身分證」與「自然人憑證」結合的「數位身分識別證（New eID）」，預計以兩年半時間，至二○二三年三月全部換完，總經費約為四十八億元。

根據內政部的規畫，新一代國民身分證暫未結合健保卡跟及駕照功能。內政部次長陳宗彥表示，駕照、健保卡與結合手機等其他虛擬功能，將在下一階段研議。

新一代國民身分證卡面上有國旗圖案，以及「中華民國國民身分證」與「REPUBLIC OF CHINA（TAIWAN） IDENTITY CARD」的中英文字樣，設計樣張已送入行政院。陳宗彥說，身分證的防偽技術還需要微調，將於明年四、五月間公布正式樣張。

陳宗彥表示，換發新一代國民身分證，為全體國人「打造一把開啟政府各項線上服務的鑰匙」；民眾不用額外花錢申辦自然人憑證，即可獲得一張兼具實體世界及虛擬網路世界身分識別的證件。

內政部指出，該計畫將遵循個資揭露最小、隱私保護、資訊自主等原則進行。卡片個資的揭露也大幅縮減，由目前紙式身分證的十一項個資，減少到只剩照片、姓名、身分證統一編號、出生日期、結婚狀態等五項個資外顯，落實隱私保護。晶片內的資訊則分區加密保護，使用時不會在憑證中心留下任何紀錄。

身分證內政部個資健保卡駕照國旗蘇貞昌

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